Netflix: Ginny & Georgia 2 esplode in tutto il mondo e blocca Vikings: Valhalla 2

Cos’è di tendenza al momento su Netflix in Italia e nel mondo? In questo nostro speciale settimanale troverete tutte le risposte alle vostre domande. Anche se a partire da novembre 2021, Netflix ha iniziato a diffondere gli ascolti effettivi delle serie e dei film sulla piattaforma, le classifiche che troverete in questo articolo indicano pressoché in anticipo quali sono i titoli di maggior successo della settimana in Italia, negli Stati Uniti e nel mondo. Ginny & Georgia è ancora al comando in Italia e nel mondo.

Ginny & Georgia continua ad essere la serie più vista degli ultimi giorni su Netflix, in Italia e nel mondo. Nel corso della sua seconda settimana ha totalizzato la bellezza di 162,720,000 ore – un risultato davvero importante che sottintende già un rinnovo per una terza stagione sebbene non sia stato ancora annunciato ufficialmente. Nella top 10 italiana, debutta in seconda posizione Vikings: Valhalla, che invece esordisce nella classifica settimanale Netflix al quarto posto con appena 55,350,000 di ore, dietro alle prime due stagioni di Ginny & Georgia e a Mercoledì. Probabilmente la serie avrà un’impennata nella sua seconda settimana di sfruttamento. Al terzo posto in Italia, troviamo ancora Mercoledì, più salda che mai in Top 3. Seguono The Good Doctor e Caleidoscopio, che dopo un debutto sopra le aspettative viene vista per un totale di 46,570,000 ore in tutto il mondo nella sua seconda settimana sulla piattaforma: nonostante tutto un buon risultato. Sesta posizione per la nuova stagione di Sky Rojo, mentre al settimo posto resiste Alice in Borderland. Ottava posizione per La Regina del Sud, mentre scende al nono posto Emily in Paris. Chiude La vita bugiarda degli adulti, la serie tratta dall’omonimo romanzo di Elena Ferrante. Purtroppo, la serie non è riuscita a recuperare terreno su Netflix ed è possibile che settimana prossima sia già fuori dalla top 10. Il titolo non ha mai raggiunto la prima posizione; per la serie di Edoardo De Angelis ci si aspettava certamente un posizionamento differente, vista anche la massiccia promozione.

Al primo posto tra i film più visti troviamo Dog Gone – Lo straordinario viaggio di Gonker che vede nel cast Rob Lowe. Attualmente è anche il film più visto al mondo e nei primi giorni di sfruttamento ha totalizzato18,880,000 di ore. Glass Onion: A Knives Out Mystery attualmente è il quarto film in lingua inglese più visto nei primi 28 giorni su Netlfix con un totale di 273,200,000 ore, vicino alle 282,020,000 ore di Bird Box ma ben distante dalle 359,790,000 di ore viste di Don’t Look Up.

Segnaliamo l’ottima performance del documentario The Hatchet Wielding Hitchhiker (Kai, l’autostoppista con l’accetta) che si sta facendo strada in tutto il mondo e che inaspettatamente si è posizionato al secondo posto dei film più visti al mondo su Netflix totalizzando 21,270,000 nella sua prima settimana.

La top 10 delle serie tv più viste nelle ultime 24 ore in Italia

Ginny & Georgia (Originale Netflix) Vikings: Valhalla Mercoledì (Originale Netflix) The Good Doctor Caleidoscopio (Originale Netflix) Sky Rojo (Originale Netflix) Alice in Borderland (Originale Netflix) La Regina del Sud (Originale Netflix) Emily in Paris (Originale Netflix) La Vita Bugiarda degli Adulti (Originale Netflix)

La top 10 dei film più visti nelle ultime 24 ore in Italia

Dog Gone – Lo straordinario viaggio di Gonker The Pale Blue Eye – I delitti di West Point Ofelia – Amore e Morte Glass Onion: A Knives Out Mystery (Originale Netflix) Mystic River Harry Potter e la camera dei segreti Harry Potter e il principe mezzosangue Harry Potter e il calice di fuoco Harry Potter e il prigioniero di Azkaban Harry Potter e la pietra filosofale

Le serie tv e i film più visti del weekend negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore:

# Serie TV Film 1 Ginny & Georgia Dog Gone – Lo straordinario viaggio di Gonker 2 Vikings: Valhalla Kai, l’autostoppista con l’accetta 3 New Amsterdam The Pale Blue Eye – I delitti di West Point 4 Mercoledì Glass Onion: A Knives Out Mystery 5 The Walking Dead Transformers: Dark of the Moon 6 Kaleidoscope Leap Year 7 Love Island Trolls 8 Pressure Cooker Transformers: Revenge of the Fallen 9 The Circle Daddy Day Care 10 Madoff: The Monster of Wall Street Life

