Cos’è di tendenza al momento su Netflix in Italia e nel mondo? In questo nostro speciale settimanale troverete tutte le risposte alle vostre domande. Anche se a partire da novembre 2021, Netflix ha iniziato a diffondere gli ascolti effettivi delle serie e dei film sulla piattaforma, le classifiche che troverete in questo articolo indicano pressoché in anticipo quali sono i titoli di maggior successo della settimana in Italia, negli Stati Uniti e nel mondo. Netflix ha cambiato il metodo di misurazione della sua Top10 dei contenuti originali più popolari. A partire da questa settimana, le classifiche che diffonde non mostreranno più il numero di ore visualizzate, ma una cifra che corrisponde al numero di ore visualizzate diviso la durata della serie o del film, proponendo poi quelle che vengono definite vere e proprie “visualizzazioni medie“. Inoltre, la misurazione per definire la popolarità di un film o una serie tv non si limiterà più alle prime 4 settimane, ma salirà a tre mesi, ovvero 91 giorni.

Questo weekend in vetta alla classifica delle serie tv più viste in Italia troviamo Il cane che dorme, una nuova miniserie originale tedesca con Max Riemelt (Sense8) nei panni di un ex detective che ora vive per strada e cerca di scoprire la verità quando una nuova morte solleva dubbi inquietanti su un caso di omicidio ritenuto ormai risolto. Stabile in seconda posizione Questo mondo non mi renderà cattivo, la serie originale Netflix italiana creata da Zerocalcare, una commedia ambientata nel mondo di “Strappare lungo i bordi” che vede Zero alle prese con l’ingiustizia nella sua comunità. Terzo posto per la sesta stagione di Black Mirror che nel corso del suo primo weekend nel mondo è stata vista 11,300,000 volte (58,700,000 ore) debuttando in seconda posizione, dietro solo a Non ho mai…. Al quarto posto debutta la serie originale Netflix con Kim Cattral Glamorous. Al centro della storia troviamo Marco che viene assunto da un brand di makeup di lusso mentre cerca di trovare equilibrio tra un posto di lavoro turbolento e un triangolo amoroso, imparando a rimanere fedele a se stesso. Quinta posizione per la quarta stagione di Non ho mai… che nel corso della sua seconda settimana di sfruttamento sulla piattaforma ha conquistato la prima posizione con 11,500,000 visualizzazioni (56,400,000 ore). Sesto posto per Caccia ai Killer, la serie true crime giunta alla sua terza stagione che ha subito conquistato il primo posto negli USA e spodestando Black Mirror. Settimo posto per I Segugi, la serie coreana con Woo Do-hwan. Ottavo posto per King the Land: Un sorriso sincero, la comedy romantica coreana. Chiudono la Top 10 Strappare lungo i bordi e Manifest.

Il film più visto del weekend è Dalla mia finestra: Al di là del mare, sequel del film di successo dell’anno scorso Dalla mia finestra.

La top 10 delle serie tv più viste nelle ultime 24 ore in Italia

Il cane che dorme (Originale Netflix) Questo mondo non mi renderà cattivo (Originale Netflix) Black Mirror (Originale Netflix) Glamorous (Originale Netflix) Non ho mai… (Originale Netflix) Caccia ai Killer (Originale Netflix) I Segugi (Originale Netflix) King the Land: Un sorriso sincero (Originale Netflix) Strappare lungo i bordi (Originale Netflix) Manifest (Originale Netflix)

La top 10 dei film più visti nelle ultime 24 ore in Italia

Dalla mia finestra: Al di là del mare (Originale Netflix) Tyler Rake 2 (Originale Netflix) Mixed by Erry Voglio crederci (Originale Netflix) Tyler Rake (Originale Netflix) Una vita quasi perfetta The Perfect Find – Tutto è davvero possibile (Originale Netflix) Un figlio di nome Erasmus Dalla mia finestra (Originale Netflix) La cena perfetta

La top 10 delle serie tv e del film più visti negli Stati Uniti:

# Serie tv Film 1 Caccia ai Killer Tyler Rake 2 2 Black Mirror The Perfect Find 3 85 South: Ghetto Legends Dalla mia finestra: Al di là del mare 4 Suits Take Care of Maya 5 Il cane che dorme The Mule 6 Non ho mai.. Extraction 7 Glamorous The Boss Baby 8 Our Planet Accepted 9 Madre de Alquiler 47 Ronin 10 Skull Island Unbroken

Ecco la Top 10 delle serie tv più popolari in tutto il mondo su Netflix il 25 giugno 2023:

Ecco la Top 10 dei film più popolari in tutto il mondo su Netflix il 25 giugno 2023:

