Netflix: Harry e Meghan non riescono a fermare Mercoledì, buono il debutto di Odio il Natale

Cos’è di tendenza al momento su Netflix in Italia e nel mondo? In questo nostro speciale settimanale troverete tutte le risposte alle vostre domande. Anche se a partire da novembre 2021, Netflix ha iniziato a diffondere gli ascolti effettivi delle serie e dei film sulla piattaforma, le classifiche che troverete in questo articolo indicano pressoché in anticipo quali sono i titoli di maggior successo della settimana in Italia, negli Stati Uniti e nel mondo. Mercoledì non si schioda dalla vetta delle serie più viste in Italia e nel mondo, Pinocchio di Guillermo Del Toro è il film più visto.

Continua la corsa di Mercoledì al primo posto delle serie tv più viste nel weekend su Netflix in Italia. Nel corso della sua seconda settimana di sfruttamento, la serie con Jenny Ortega ha superato ogni più rosea aspettativa: 411,290,000 di ore viste per un totale di 752,520,000 di ore totali in meno di due settimane. Secondo posto per Odio il Natale, la serie italiana originale Netflix con Pilar Fogliati che attualmente si trova anche al settimo posto delle serie tv più viste nel weekend in tutto il mondo. Terzo posto per la miniserie divisa in due parti di Harry & Meghan (i restanti tre episodi usciranno venerdì prossimo), che attualmente si trova al secondo posto tra le serie più viste al mondo, dietro solo all’irraggiungibile Mercoledì. Scende al quarto posto L’estate in cui imparammo a volare, la serie dramedy stile soap con Katherine Heigl e Sarah Chalke. Nel corso del primo weekend, il titolo ha totalizzato 29,010,000 di ore. Resiste al quinto posto 1899, la nuova serie dai creatori di Dark che sta tenendo benissimo in tutto il mondo. Infatti, nel corso della sua quarta settimana di sfruttamento, 1899 ha conquistato 44,620,000 di ore. Sesto posto per la nuova stagione di Too Hot to Handle, mentre al settimo posto troviamo Elite, la serie teen drama spagnola creata da Carlos Montero e Dario Madrona. Chiudono The Crown, i nuovi episodi de La casa di carta Corea e Uno di noi sta mentendo.

La top 10 delle serie tv più viste nelle ultime 24 ore in Italia

Mercoledì (Originale Netflix) Odio il Natale (Originale Netflix) Harry e Meghan (Originale Netflix) L’estate in cui imparammo a volare (Originale Netflix) 1899 (Originale Netflix) Too Hot to Handle (Originale Netflix) Elite (Originale Netflix) The Crown (Originale Netflix) La casa di carta Corea (Originale Netflix) Uno di noi sta mentendo (Originale Netflix)

La top 10 dei film più visti nelle ultime 24 ore in Italia

Quando Dio imparò a scrivere (Originale Netflix) Pinocchio di Guillermo Del Toro (Originale Netflix) Troll (Originale Netflix) L’amante di Lady Chatterley (Originale Netflix) Mechanic Il mio nome è vendetta (Originale Netflix) Security Un regalo di Natale per Daisy Le Nuotatrici (Originale Netflix) Scrooge – Canto di Natale (Originale Netflix)

Le serie tv e i film più visti del weekend negli Stati Uniti:

# TV Shows Movies 1 Mercoledì Bullet Train 2 Harry & Meghan Emily the Criminal 3 L’estate in cui imparammo a volare Pinocchio di Guillermo Del Toro 4 Too Hot to Handle Troll 5 Arelys Henao: Canto para no llorar Storks 6 Snack vs Chef 21 Jump Street 7 Dead to Me L’amante di Lady Chatterley 8 Love Island Il Diario Segreto di Noel 9 1899 The Boss Baby: Christmas Bonus 10 The Crown Sniper: Rogue Mission

Ecco la Top 10 dei Film più popolari in tutto il mondo su Netflix l’11 dicembre 2022:

Ecco la Top 10 delle serie tv più popolari in tutto il mondo su Netflix l’11 dicembre 2022:

