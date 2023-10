Netflix ha appena chiuso la sua attività di noleggio DVD, ma si appresta a una nuova “messa a terra”: secondo quanto riporta Bloomberg, infatti, nel 2025 lo streamer più grande al mondo aprirà una serie di negozi di vendita al dettaglio chiamati Netflix House.

Il piano è di iniziare con alcune location negli Stati Uniti, nelle quali i consumatori potranno trovare oggettistica, cibo e altre esperienze legate ai titoli più popolari su Netflix in quel determinato momento. Non è ancora chiaro quanti saranno questi negozi, ma sicuramente verranno diffuse maggiori informazioni nei prossimi mesi. “Abbiamo visto quanto ai fan piaccia immergersi nel mondo dei nostri film e delle nostre serie tv,” ha dichiarato Josh Simon, VP of consumer products, a Bloomberg. “Abbiamo pensato a lungo a un modo per portare questo aspetto su un altro livello”.

Netflix ha già lanciato un negozio online con merchandising legato ai propri franchise più popolari, come Stranger Things. Ha anche lanciato numerose attività immersive, sia per motivi promozionali che in occasione di fiere o del lancio di alcuni titoli. Inoltre è arrivo uno spettacolo teatrale di Stranger Things a Londra, l’anno prossimo. L’apertura di negozi permanenti è un passo in avanti verso la ricerca di nuove fonti di revenue basate sulle proprietà intellettuali originali.

I film e le serie imperdibili