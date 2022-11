Netflix: in arrivo grandi numeri per il debutto di Mercoledì? La serie conquista l’Italia e il mondo

Cos’è di tendenza al momento su Netflix in Italia e nel mondo? In questo nostro speciale settimanale troverete tutte le risposte alle vostre domande. Anche se a partire da novembre 2021, Netflix ha iniziato a diffondere gli ascolti effettivi delle serie e dei film sulla piattaforma, le classifiche che troverete in questo articolo indicano pressoché in anticipo quali sono i titoli di maggior successo della settimana in Italia, negli Stati Uniti e nel mondo. Mercoledì non delude le aspettative e conquista la prima posizione in Italia e nel mondo.

Questo weekend in vetta alla classifica delle serie tv più viste su Netflix Italia troviamo senza alcuna sorpresa Mercoledì, la nuova serie con Jenna Ortega ideata da Miles Millar e Alfred Gough che vede impegnato alla regia, tra gli altri, anche Tim Burton. Composta da otto episodi, la serie ha conquistato sin dalle prime ore la vetta di quasi tutti i paesi dove il servizio di streaming è disponibile. Martedì prossimo scopriremo in che modo si tradurrà in numeri questo debutto assai incoraggiante. In seconda posizione resiste 1899, la nuova serie dai creatori di Dark che racconta di alcuni eventi misteriosi che modificano la rotta di una nave di migranti diretta a New York nel 1899. Terzo posto per Elite, la serie teen drama spagnola creata da Carlos Montero e Dario Madrona. Quarta posizione per The Crown che nel corso della sua seconda settimana di sfruttamento è stata vista in tutto il mondo per un totale di 84,310,000 di ore. Continua la corsa di Manifest, che nonostante gli ottimi risultati ottenuti su Netflix dalle prime tre stagioni, è riuscita ad ottenere buoni numeri senza però sorprendere realmente. Alla sua terza settimana di sfruttamento su Netflix, la prima parte della quarta stagione è stata vista per un totale di 35,730,000 di ore. Seguono i nuovi episodi di Uno di noi sta mentendo, mentre al settimo posto troviamo la nuova stagione di Blood & Water, la serie sudafricana con Ama Qamata. Ottava posizione per l’ultima parte di Dead to Me, la serie comedy di Liz Feldman con Christina Applegate e Linda Cardellini. Chiudono Tutto chiede salvezza, la serie con Federico Cesari tratta dal premiato romanzo di Daniele Mencarelli, e Blood, Sex & Royalty.

La top 10 delle serie tv più viste nelle ultime 24 ore in Italia

Mercoledì (Originale Netflix) 1899 (Originale Netflix) Elite (Originale Netflix) The Crown (Originale Netflix) Manifest 4 (Originale Netflix) Uno di noi sta mentendo (Originale Netflix) Blood & Water (Originale Netflix) Dead to Me (Originale Netflix) Tutto chiede salvezza (Originale Netflix) Blood, Sex & Royalty (Originale Netflix)

La top 10 dei film più visti nelle ultime 24 ore in Italia

Il diario segreto di Noel (Originale Netflix) Le Nuotatrici (Originale Netflix) Lesson Plan (Originale Netflix) Slumberland – Nel mondo dei sogni (Originale Netflix) Un uomo tranquillo Natale a Misteltoe Farm Il prodigio (Originale Netflix) Natale a palazzo (Originale Netflix) Falling for Christmas (Originale Netflix) Enola Holmes 2 (Originale Netflix)

Le serie tv e i film più visti del weekend negli Stati Uniti:

# Serie Tv Film 1 Mercoledì Il diario segreto di Noel 2 1899 Slumberland 3 Dead to Me La Ragazza della Palude 4 The Crown The Swimmers 5 Blood & Water Ghislaine Maxwell: Filthy Rich 6 Manifest Christmas on Mistletoe Farm 7 Arelys Henao: Canto para no llorar The Bad Guys 8 Pepsi, Where’s My Jet? Lesson Plan 9 Love Island Falling for Christmas 10 Our Universe The Wonder

Ecco la Top 10 dei Film più popolari in tutto il mondo su Netflix il 27 novembre 2022:

Ecco la Top 10 delle serie tv più popolari in tutto il mondo su Netflix il 27 novembre 2022:

