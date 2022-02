Cos’è di tendenza al momento su Netflix in Italia e nel mondo? In questo nostro speciale settimanale troverete tutte le risposte alle vostre domande. Anche se a partire da novembre 2021, Netflix ha iniziato a diffondere gli ascolti effettivi delle serie e dei film sulla piattaforma, le classifiche che troverete in questo articolo indicano pressoché in anticipo quali sono i titoli di maggior successo della settimana in Italia, negli Stati Uniti e nel mondo. Inventing Anna è riuscita a spodestare Non siamo più vivi dalla vetta delle serie più viste su Netflix.

Questo weekend in vetta alla classifica dei titoli più visti su Netflix Italia troviamo Inventing Anna, la nuova serie di Shonda Rhimes con Anna Chlumsky e Julia Garner nei panni di Anna Delvey. Lo show racconta la storia di Vivian, una giornalista che indaga sul caso di Anna Delvey, leggendaria erede tedesca di Instagram che, oltre a rubare i cuori dei protagonisti della scena sociale di New York, ruba anche i loro soldi. Anna è la più grande truffatrice di New York o è semplicemente il nuovo ritratto del sogno americano? Sebbene le prime reazioni della critica e del pubblico non siano propriamente positive, Inventing Anna ha debuttato in vetta a quasi tutte le classifiche Netflix del mondo, Stati Uniti e Regno Unito compresi. Al secondo posto troviamo Toy Boy, la serie tv crime spagnola giunta alla sua seconda stagione. Scende in terza posizione la serie Non siamo più vivi, mentre resiste al quarto posto Riverdale con gli episodi della quinta stagione. Quinto posto per Tall Girl 2. Sesta posizione per Love Tactics, la commedia romantica turca che racconta di un pubblicitario e una stilista blogger che non credono nell’amore, e così scommettono di riuscire a far perdere la testa alla controparte… usando tattiche insolite. Settimo posto per Manifest, mentre debutta in ottava posizione The Bold Type con gli episodi della quarta e penultima stagione. Chiudono Dalla mia finestra e Dion, la serie creata da Carol Barbee giunta alla sua seconda stagione.

La top 10 dei titoli più visti nelle ultime 24 ore in Italia

Inventing Anna Toy Boy Non siamo più vivi Riverdale Tall Girl 2 Love Tactics Manifest The Bold Type Dalla mia finestra Dion

La top 10 dei titoli più visti nelle ultime 24 ore negli Stati Uniti

Inventing Anna L’amore è cieco Il colore delle magnolie Tall Girl 2 Non siamo più vivi Ozark Il Truffatore di Tinder Cattivissimo Me 2 Dion Catching Killers

Ecco la Top 10 dei Film più popolari in tutto il mondo su Netflix il 13 febbraio 2022:

Ecco la Top 10 delle serie tv più popolari in tutto il mondo su Netflix il 13 febbraio 2022:

