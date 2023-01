Netflix: La ragazza di neve è la serie più vista in Italia, Lockwood & Co. è prima nel mondo

Cos’è di tendenza al momento su Netflix in Italia e nel mondo? In questo nostro speciale settimanale troverete tutte le risposte alle vostre domande. Anche se a partire da novembre 2021, Netflix ha iniziato a diffondere gli ascolti effettivi delle serie e dei film sulla piattaforma, le classifiche che troverete in questo articolo indicano pressoché in anticipo quali sono i titoli di maggior successo della settimana in Italia, negli Stati Uniti e nel mondo. Uscita con pochissima promozione, Lockwood & Co. conquista la seconda posizione in Italia.

È La ragazza di neve la serie più vista del weekend in Italia: la serie spagnola con Milena Smith racconta di una giovane giornalista che decide di aiutare una coppia di genitori a ritrovare la loro piccola Amaya, scomparsa durante una processione a Malaga. Debutta al secondo posto Lockwood & Co., la serie originale Netflix britannica creata da Joe Cornish e basata sull’omonima serie di libri di Jonathan Stroud. Nel resto del mondo, Lockwood & Co. si sta comportando molto bene, al momento è prima nel Regno Unito e seconda negli Stati Uniti ma ci aspettiamo che possa godere di un buon passaparola tra i giovani ed eventualmente avere un’ottima tenuta nelle prossime settimane. Attualmente è la serie più vista nel mondo su Netflix nelle ultime 24 ore. Resiste ancora al terzo posto Ginny & Georgia che alla sua terza settimana di sfruttamento è stata in grado di conquistare 87,400,000 ore viste. Siamo ancora in attesa di un rinnovo ufficiale ma visti i numeri è quasi impossibile immaginarsi il contrario. Al quarto posto troviamo invece la nuova stagione di Record of Ragnarok. Ma c’è ancora chi sta recuperando o rivedendo Mercoledì dal momento che questa settimana si trova al sesto posto. Settima posizione per Shahmaran, la serie turca con Burak Deniz che è riuscita ad avere un buon passaparola anche nel nostro paese. Ottava posizione per la serie originale Netflix israeliana Fauda con Lior Raz. Resiste in top 10 La Regina del Sud al nono posto mentre chiude la classifica l’ormai immancabile The Good Doctor.

Al primo posto tra i film più visti troviamo Narvik, il film originale Netflix norvegese che racconta della battaglia durata sessantadue giorni per conquistare Narvik. You People – il film originale con Eddie Murphy e Jonah Hill – è invece il film più visto del weekend su Netflix in tutto il mondo. Dopo le nomination agli Oscar, Niente di nuovo sul fronte occidentale torna in Top 10 sia in Italia che negli Stati Uniti.

La top 10 delle serie tv più viste nelle ultime 24 ore in Italia

La ragazza di neve (Originale Netflix) Lockwood & Co. (Originale Netflix) Ginny & Georgia (Originale Netflix) Record of Ragnarok Originale Netflix) Mare Fuori Mercoledì (Originale Netflix) Shahmaran (Originale Netflix) Fauda (Originale Netflix) La Regina del Sud (Originale Netflix) The Good Doctor

La top 10 dei film più visti nelle ultime 24 ore in Italia

Narvik (Originale Netflix) You People (Originale Netflix) Aquaman La vita è bella La ragazza del lago Glass Onion: A Knives Out Mystery (Originale Netflix) La scuola cattolica Niente di nuovo sul fronte occidentale Sotto il cielo delle Hawaii The Pale Blue Eye – I delitti di West Point

Le serie tv e i film più visti del weekend negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore:

# Serie TV Film 1 Ginny & Georgia You People 2 That ’90s Show Narvik 3 Lockwood & Co. Sing 2 4 New Amsterdam Glass Onion: A Knives Out Mystery 5 Record of Ragnarok Trolls 6 Mercoledì Niente di nuovo sul fronte occidentale 7 La ragazza di neve The Bad Guys 8 Physical: 100 The Pez Outlaw 9 The Walking Dead JUNG_E 10 Vikings: Valhalla Dog Gone

Ecco la Top 10 dei Film più popolari in tutto il mondo su Netflix il 29 gennaio 2023:

Ecco la Top 10 delle serie tv più popolari in tutto il mondo su Netflix il 29 gennaio 2023:

