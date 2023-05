Cos’è di tendenza al momento su Netflix in Italia e nel mondo? In questo nostro speciale settimanale troverete tutte le risposte alle vostre domande. Anche se a partire da novembre 2021, Netflix ha iniziato a diffondere gli ascolti effettivi delle serie e dei film sulla piattaforma, le classifiche che troverete in questo articolo indicano pressoché in anticipo quali sono i titoli di maggior successo della settimana in Italia, negli Stati Uniti e nel mondo. La regina Carlotta: Una storia di Bridgerton si prepara a un debutto impressionante!

Questo weekend in vetta alla classifica delle serie tv più viste in Italia troviamo La regina Carlotta: Una storia di Bridgerton, la serie spinoff della popolare Bridgerton creata da Shonda Rhimes. Composta da sei episodi, la storia racconta della giovane Carlotta che, promessa in sposa a re Giorgio contro la sua volontà, arriva a Londra il giorno delle nozze e subisce lo scrutino dell’astuta madre del monarca. La serie ha inoltre debuttato al primo posto in quasi tutti i paesi dove il servizio streaming è disponibile: sono attesi grandi numeri al debutto, ma che non arriveranno prima di martedì sera. Resiste al secondo posto L’estate in cui imparammo a volare, la serie con Katherine Heigl e Sarah Chalke che è tornata con la seconda parte della seconda e ultima stagione e che durante i primi giorni di sfruttamento è stata vista per un totale di 43,490,000 ore in tutto il mondo. Terzo posto per Il Sarto, la serie originale Netflix turca che racconta di una giovane donna che fugge da un matrimonuo forzato e si invaghisce del migliore amico dello sposo. Quarto posto per Sweet Tooth, serie televisiva fantasy sviluppata da Jim Mickle per Netflix e basata sull’omonimo fumetto di Jeff Lemire, che la settimana scorsa ha debuttato con 48 milioni di ore viste al secondo posto. La settimana scorsa ci chiedevamo quanto dovesse andare bene la serie per ottenere un rinnovo e ora a pochi giorni di distanza possiamo confermare che la terza stagione di Sweet Tooth è stata già rinnovata e addirittura girata. Quinta posizione per Benvenuti a Eden, la serie spagnola tornata con la seconda stagione che racconta di un gruppo di giovani che partecipa a una festa su un’isola sperduta che si rivela ben diversa da ciò che sembra. Resistono bene al sesto e settimo posto Pálpito e The Rookie. Scende all’ottavo posto The Diplomat (già rinnovata per una seconda stagione), mentre chiudono la top 10 l’ormai popolarissima The Night Agent e L’infermiera.

Il film più visto del weekend è invece The Suicide Squad – Missione suicida, presente anche in settima posizione nella classifica dei film con la versione originale.

La top 10 delle serie tv più viste nelle ultime 24 ore in Italia

La regina Carlotta: Una storia di Bridgerton (Originale Netflix) L’estate in cui imparammo a volare (Originale Netflix) Il Sarto (Originale Netflix) Sweet Tooth (Originale Netflix) Benvenuti a Eden (Originale Netflix) Pálpito (Originale Netflix) The Rookie The Diplomat (Originale Netflix) The Night Agent (Originale Netflix) L’infermiera (Originale Netflix)

La top 10 dei film più visti nelle ultime 24 ore in Italia

The Suicide Squad – Missione suicida (Versione doppiata) Aka (Originale Netflix) Midway Monster Hunter No Escape – Colpo di Stato Boston – Caccia all’uomo The Suicide Squad – Missione suicida Il GGG – Il grande gigante gentile Battle of the Year: la vittoria è in ballo Belli Ciao

Le serie tv e i film più visti del weekend negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore

Classifica dei programmi TV più visti:

La regina Carlotta: Una storia di Bridgerton Firefly Lane Sweet Tooth The Diplomat The Night Agent Better Call Saul Jewish Matchmaking Beef Mamme in equilibrio Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

Classifica dei film più visti:

Voices – Pitch Perfect Il dilemma AKA I Croods – Una nuova era Heat – La sfida La verità negata American Gangster G.I. Joe – La vendetta Il castello di vetro Una famiglia per caso

