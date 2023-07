Random House e Netflix hanno presentato una nuova raccolta di libri da colorare basati sulle serie tv di successo della piattaforma come Stranger Things, Castlevania, Squid Game e Bridgerton.

Castlevania: The Official Coloring Book – Preordine su Amazon:

Dallo stesso Lord Dracula alle camere di Alucard, Sypha e Trevor, esplora il mondo di Castlevania con questo primo libro da colorare ufficiale di Castlevania, che ti riporta nel mondo demoniaco della Wallachia. Con oltre 75 illustrazioni originali e carta spessa, questo libro da colorare ti offre un modo per rivivere i momenti più drammatici del famosissimo show Netflix. In uscita il 17 ottobre.

Bridgerton: The Official Coloring Book – Preordine su Amazon:

Con più di 75 illustrazioni originali e carta spessa, questo libro da colorare ti offre un modo per esplorare il mondo dell’era Regency di Bridgerton: dai romanzi in erba dei bambini Bridgerton, alla stagione dei diamanti della regina, alla misteriosa Lady Whistledown e, naturalmente, a tutti i meravigliosi costumi e le gustose prelibatezze che fanno parlare tutti alla tonnellata”. In uscita il 17 ottobre.

Squid Game: The Official Coloring Book – Prenota su Amazon:

Luce rossa… luce verde… che i giochi abbiano inizio! Questo libro da colorare divertendosi presenta oltre 70 illustrazioni delle tue scene preferite della mega -serie Netflix di successo Squid Game. In uscita il 5 settembre.

Stranger Things: Il libro da colorare ufficiale, Stagione 4 – Prenota su Amazon:

Dal sottosopra al laboratorio segreto del Dr. Brenner, esplora oltre 75 scene e personaggi iconici della quarta stagione della serie di successo di Netflix Stranger Things con questo libro da colorare ufficiale per tutte le età. In uscita il 29 agosto.

Tra le prossime uscite anche Usagi Yojimbo e Cobra Kai.

Vi interessa qualcuno di questi libri da colorare dedicati alle serie tv Netflix? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Comic Book

