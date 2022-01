Netflix: Manifest si prende la vetta italiana, Stay Close la serie più vista al mondo

Cos’è di tendenza al momento su Netflix in Italia e nel mondo? In questo nostro speciale settimanale troverete tutte le risposte alle vostre domande. Anche se a partire da novembre 2021, Netflix ha iniziato a diffondere gli ascolti effettivi delle serie e dei film sulla piattaforma, le classifiche che troverete in questo articolo indicano pressoché in anticipo quali sono i titoli di maggior successo della settimana in Italia, negli Stati Uniti e nel mondo. La serie più vista al mondo è Stay Close, mentre in Italia si prende la vetta la terza stagione di Manifest.

Questo weekend in vetta alla classifica dei titoli più visti su Netflix Italia troviamo il fenomeno di Netflix targato NBC: Manifest. Vi ricordiamo che la serie è stata cancellata dal network americano e rinnovata poi per una quarta e ultima stagione dal colosso dello streaming dopo i numeri stratosferici ottenuti sulla piattaforma. Al secondo posto la serie Originale Netflix italiana di Ficarra e Picone Incastrati. Terzo posto per 4 metà, il film originale Netflix italiano diretto da Alessio Maria Federici con Ilenia Pastorelli e Matilde Gioli. La commedia romantica esplora il concetto delle anime gemelle attraverso le storie parallele di quattro single. Continua l’ottima performance nel nostro paese di The Good Doctor che questa settimana si posiziona al quinto posto. Quinto posto per la quarta stagione di Cobra Kai. Sesta posizione per il film dei record di Adam McKay Don’t Look Up. Il film sta continuando a far parlare di sé tantissimo ed è ancora al primo posto tra i film più visti su Netflix in tutto il mondo. Segue Mother/Android, il film thriller fantascientifico con Chloë Grace Moretz e Algee Smith. Segue Stay Close, miniserie originale Netflix. Chiudono Emily in Paris e The Witcher, due grandi successi delle scorse settimane.

LEGGI: Manifest: Netflix annuncia ufficialmente la produzione della quarta stagione!

La top 10 dei titoli più visti nelle ultime 24 ore in Italia

Manifest Incastrati 4 metà The Good Doctor Cobra Kai Don’t Look Up Mother/Android Stay Close Emily in Paris The Witcher

La top 10 dei titoli più visti nelle ultime 24 ore negli Stati Uniti

Cobra Kai Stay Close The Witcher Don’t Look Up Queer Eye The Longest Yard Emily in Paris Just Go With It Viaggio nell’isola misteriosa The Town

Ecco la Top 10 dei Film più popolari in tutto il mondo su Netflix il 9 gennaio 2022:

La top 10 dei titoli più visti nelle ultime 24 ore negli Stati Uniti il 9 gennaio 2022:

La settimana scorsa: Netflix: Cobra Kai la serie più vista al mondo, continua la fantastica corsa di Don’t Look Up