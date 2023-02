Cos’è di tendenza al momento su Netflix in Italia e nel mondo? In questo nostro speciale settimanale troverete tutte le risposte alle vostre domande. Anche se a partire da novembre 2021, Netflix ha iniziato a diffondere gli ascolti effettivi delle serie e dei film sulla piattaforma, le classifiche che troverete in questo articolo indicano pressoché in anticipo quali sono i titoli di maggior successo della settimana in Italia, negli Stati Uniti e nel mondo. Mare Fuori continua la sua corsa senza eguali anche su Netflix.

Mare Fuori senza precedenti: la serie Rai fa muro persino all’attesa La legge di Lidia Poët, il nuovo prodotto originale Netflix italiano con Matilda De Angelis ed Eduardo Scarpetta che si deve accontentare della seconda posizione nel nostro paese. In questo dramma ricco di suspense ambientato nell’Italia del XIX secolo, una donna lotta per esercitare la carriera forense mentre indaga su una serie di omicidi. Ma c’è un però: Lidia Poët sembra aver fatto presa anche nel resto mondo, conquistato la prima posizione in paesi come Germania, Austria e Belgio e la top 10 negli Stati Uniti e nel Regno Unito (è la seconda serie più vista nel mondo nel weekend). Terzo posto per You che resiste bene dopo un primo weekend global dove ha conquistato ben 92,070,000 ore, dimostrando ancora di essere molto seguita. Quarto posto per Red Rose, la serie horror targata BBC che racconta di uno sgangherato gruppo di adolescenti che deve sopravvivere a un’estate di terrore dopo aver scaricato un’app che avanza richieste pericolose con conseguenze letali. Seguono S.W.A.T., la serie procedurale americana con Shemar Moore, e Physical: da 100 a 1, uno show che vede cento concorrenti in condizioni fisiche perfette gareggiare in una serie di sfide estenuanti per poter primeggiare e conquistare il premio finale in denaro. Settima posizione per Rapinatori – La serie mentre all’ottavo posto debutta Tutte le volte che ci siamo innamorati, la serie originale Netflix spagnola con Georgina Amorós di Elite. Chiudono Mercoledì e la serie originale Netflix polacca La ragazza e il cosmonauta.

La nuova commedia originale Netflix Da me o da te, che vede nel cast Reese Witherspoon e Ashton Kutcher, continua ad essere il film più visto nel mondo e nella prima settimana ha totalizzato 51,230,000 ore.

La top 10 delle serie tv più viste nelle ultime 24 ore in Italia

Mare Fuori La legge di Lidia Poët (Originale Netflix) YOU (Originale Netflix) Red Rose S.W.A.T. Physical: da 100 a 1 (Originale Netflix) Rapinatori – La Serie Tutte le volte che ci siamo innamorati (Originale Netflix) Mercoledì (Originale Netflix) La ragazza e il cosmonauta (Originale Netflix)

La top 10 dei film più visti nelle ultime 24 ore in Italia

Da me o da te (Originale Netflix)+ Luce Benvenuti in casa Esposito Il momento di uccidere Dune Amore al quadrato – Ricominciamo Jurassic World La mummia The Mask 2 Harry Potter e la pietra filosofale

Le serie tv e i film più visti del weekend negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore:

# Serie tv Film 1 You The Woman King 2 Full Swing 2 Guns 3 Perfect Match Da me o da te 4 The Upshaws 47 Meters Down: Uncaged 5 New Amsterdam Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo 6 My Lover My Killer Il talento di Mr. Crocodile 7 Physical: 100 You People 8 Love Is Blind Sing 2 9 The Law According to Lidia Poët I Can Do Bad All By Myself 10 Ginny & Georgia Trolls

