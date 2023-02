Netflix: Mare Fuori prende il comando dopo il debutto della terza stagione su Rai Play

Cos’è di tendenza al momento su Netflix in Italia e nel mondo? In questo nostro speciale settimanale troverete tutte le risposte alle vostre domande. Anche se a partire da novembre 2021, Netflix ha iniziato a diffondere gli ascolti effettivi delle serie e dei film sulla piattaforma, le classifiche che troverete in questo articolo indicano pressoché in anticipo quali sono i titoli di maggior successo della settimana in Italia, negli Stati Uniti e nel mondo. Mare Fuori si prende la prima posizione!

Nun te preoccupa’ guaglio, c sta o mar for in prima posizione su Netflix Italia. Incredibile ma vero, Mare Fuori è tornata in vetta anche sul colosso internazionale dello streaming dopo il debutto dei primi 6 episodi della terza stagione su Rai Play. La serie continua così a battere record su record!

Al secondo posto c’è S.W.A.T., la serie procedurale americana con Shemar Moore. Resiste in terza posizione La ragazza di neve, la serie spagnola con Milena Smith che racconta di una giovane giornalista che decide di aiutare una coppia di genitori a ritrovare la loro piccola Amaya, scomparsa durante una processione a Malaga. Inarrestabile la performance di Ginny & Georgia che alla sua quarta settimana di sfruttamento ha totalizzato in tutto il mondo 55,610,000 ore. Scende al quinto posto Lockwood & Co., la serie originale Netflix britannica creata da Joe Cornish e basata sull’omonima serie di libri di Jonathan Stroud. Nonostante l’entusiasmo della critica, nel corso della sua prima settimana la serie ha debuttato con 25,120,000 ore in tutto il mondo, un debutto appena sufficiente, per cui sarà necessario capire come terrà nei prossimi giorni. Segue Mercoledì in sesta posizione mentre al settimo posto debutta Physical: da 100 a 1, uno show che vede cento concorrenti in condizioni fisiche perfette gareggiare in una serie di sfide estenuanti per poter primeggiare e conquistare il premio finale in denaro. Ancora ottava La Regina del Sud che alla sua quinta settimana è stata in grado di conquistare 37,470,000 ore: un vero successo. Chiudono Alchemy of Souls e i nuovi episodi di Rick & Morty rispettivamente al nono e decimo posto.

Al primo posto tra i film più visti su Netflix in Italia troviamo Lupo Vichingo, il film originale Netflix norvegese di genere thriller che racconta di un’adolescente che inizia ad avere strane visioni e desideri bizzarri dopo aver assistito a un grottesco omicidio durane una festa nella sua nuova città. Segnaliamo che la scorsa settimana il film più visto al mondo è stato You People che ha totalizzato 55,650,000 ore.

La top 10 delle serie tv più viste nelle ultime 24 ore in Italia

Mare Fuori S.W.A.T. La ragazza di neve (Originale Netflix) Ginny & Georgia (Originale Netflix) Lockwood & Co. (Originale Netflix) Mercoledì (Originale Netflix) Physical: da 100 a 1(Originale Netflix) La Regina del Sud (Originale Netflix) Alchemy of Souls (Originale Netflix) Rick & Morty

La top 10 dei film più visti nelle ultime 24 ore in Italia

Lupo Vichingo (Originale Netflix) Infiesto (Originale Netflix) You People (Originale Netflix) La Promessa True Spirit Scrivimi Ancora Pamela, a love story (Originale Netflix) Aquaman Narvik (Originale Netflix) Fallen

Le serie tv e i film più visti del weekend negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore:

# Serie FIlm 1 New Amsterdam You People 2 Ginny & Georgia Minions: The Rise of Gru 3 Freeridge Pamela, A Love Story 4 Lockwood & Co. Viking Wolf 5 Bake Off Creme de la Creme Flushed Away 6 Wednesday Arctic 7 La chica de nieve Bad Boys II 8 Gunther’s Millions Sing 2 9 Physical: 100 Enough 10 That ’90s Show Glass Onion: A Knives Out Mystery

