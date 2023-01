Netflix: Mercoledì è la serie più vista al mondo per la sesta settimana consecutiva

Cos’è di tendenza al momento su Netflix in Italia e nel mondo? In questo nostro speciale settimanale troverete tutte le risposte alle vostre domande. Anche se a partire da novembre 2021, Netflix ha iniziato a diffondere gli ascolti effettivi delle serie e dei film sulla piattaforma, le classifiche che troverete in questo articolo indicano pressoché in anticipo quali sono i titoli di maggior successo della settimana in Italia, negli Stati Uniti e nel mondo. Mercoledì torna in vetta e conquista le vette di quasi tutti i paesi, per la sesta settimana consecutiva.

Dopo aver lasciato a Emily la vetta per le feste natalizie, Mercoledì è tornata al primo posto in Italia (e anche nel resto del mondo). Alla sua sesta settimana, la serie con Jenna Ortega è stata vista per un totale di 103,960,000 ore, non permettendo a Emily in Paris di conquistare la vetta delle serie più viste al mondo. In seconda posizione una novità: Caleidoscopio, la serie con Giancarlo Esposito che racconta di un ladro professionista e della sua banda che tentano un colpo epico e complesso del valore di 7 miliardi di dollari, ma tradimento, avidità e altre minacce mettono a rischio il piano. Terzo posto per The Good Doctor che è tornata in classifica grazie agli episodi inediti della quinta stagione. Scende in quarta posizione Emily in Paris che nella sua seconda settimana di sfruttamento è stata vista per un totale di 95,330,000 ore. Un buon risultato in linea con le precedenti stagioni. Quinto posto per Alice in Bonderland, mentre in sesta posizione c’è La Regina del Sud, ritornata in classifica grazie ai nuovi episodi della terza stagione. Un’altra nuova entrata ha fatto il suo debutto in settima posizione, ossia Sguardo indiscreto, una miniserie brasiliana che racconta di un’abile hacker che osserva la vita della vicina sex worker… ma resta coinvolta in un’indagine pericolosa quando la donna parte per il fine settimana. Chiudono Treason all’ottavo posto, partita discretamente con un totale di 56,060,000 ore conquistate nella prima settimana, The Recruit in nona posizione che alla sua terza settimana in tutto il mondo ha racimolato 43,360,000, e infine la deludente The Witcher: Blood Origin in decima posizione che nel corso della sua prima settimana completa di sfruttamento è stata vista per un totale di 64,520,000 ore.

Glass Onion: A Knives Out Mystery è ancora il film più visto su Netflix e già uno dei film più visti di sempre su Netflix. Qui i dettagli.

La top 10 delle serie tv più viste nelle ultime 24 ore in Italia

Mercoledì (Originale Netflix) Caleidoscopio (Originale Netflix) The Good Doctor Emily in Paris (Originale Netflix) Alice in Borderland (Originale Netflix) La Regina del Sud ((Originale Netflix) Sguardo Indiscreto (Originale Netflix) Treason The Recruit (Originale Netflix) The Witcher: Blood Origin (Originale Netflix)

La top 10 dei film più visti nelle ultime 24 ore in Italia

Glass Onion: A Knives Out Mystery (Originale Netflix) Harry Potter e la camera dei segreti Harry Potter e la pietra filosofale Harry Potter e il calice di fuoco Harry Potter e il principe mezzosangue Harry Potter e il prigioniero di Azkaban Harry Potter e l’ordine della fenice Rumore Bianco (Originale Netflix) L’immortale Harry Potter e i doni della morte Parte 1

Le serie tv e i film più visti del weekend negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore:

# Serie Tv Film 1 Caleidoscopio Glass Onion: A Knives Out Mystery 2 Mercoledì White Noise 3 Emily in Paris Roald Dahl’s Matilda the Musical 4 The Recruit The Invitation 5 Treason Trolls 6 The Witcher: Blood Origin Bullet Train 7 The Glory Sing 2 8 Alice in Borderland Side Effects 9 Harry & Meghan After Ever Happy 10 Ginny & Georgia The Bad Guys

Segnaliamo che al decimo posto dei film più visti al mondo spunta l’italiano 7 donne e un mistero, disponibile in diversi paesi fatta eccezione per l’Italia.

Ecco la Top 10 dei Film più popolari in tutto il mondo su Netflix il 3 gennaio 2023:

Ecco la Top 10 delle serie tv più popolari in tutto il mondo su Netflix il 3 gennaio 2023:

La settimana scorsa: Netflix: Emily in Paris è la serie più vista nel weekend di Natale in Italia e nel mondo

Che cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.