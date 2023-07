Netflix sta implementando una nuova funzionalità chiamata My Netflix, che sostituirà la scheda Download in basso a destra nella schermata iniziale delle app iOS in questi giorni.

La nuova area sarà una sezione personalizzata per i download e per continuare la visione, con l’obiettivo di semplificare l’esperienza utente. Dopo l’avvio sui dispositivi mobili (quelli Android verranno aggiunti nelle prossime settimane), Netflix prevede di valutare una potenziale espansione alle TV. Per ora, tuttavia, l’uso principale della funzione sarà organizzare le visualizzazioni in corso.

In un post sul blog ufficiale, la Product Manager Edith Chao ha descritto My Netflix così:

Si tratta di uno sportello unico su misura per voi con semplici scorciatoie per aiutarvi a scegliere ciò che volete guardare. La natura algoritmica di Netflix entra in gioco con la nuova funzionalità, anche se My non è realmente progettata per spingere i consigli, a differenza della schermata iniziale. Più interagisci e dici a Netflix cosa ti piace, più vedrai serie tv nella scheda My Netflix.

Fonte: Deadline

