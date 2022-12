Netflix: neanche The Recruit batte Mercoledì! Ci riuscirà Emily in Paris?

Cos’è di tendenza al momento su Netflix in Italia e nel mondo? In questo nostro speciale settimanale troverete tutte le risposte alle vostre domande. Anche se a partire da novembre 2021, Netflix ha iniziato a diffondere gli ascolti effettivi delle serie e dei film sulla piattaforma, le classifiche che troverete in questo articolo indicano pressoché in anticipo quali sono i titoli di maggior successo della settimana in Italia, negli Stati Uniti e nel mondo. Mercoledì non si schioda dalla vetta delle serie più viste in Italia e nel mondo, Pinocchio di Guillermo Del Toro è ancora il film più visto.

Continua la corsa inarrestabile di Mercoledì al primo posto delle serie tv più viste nel weekend su Netflix in Italia. Nel corso della sua terza settimana di sfruttamento, la serie con Jenny Ortega ha totalizzato 269,670,000 di ore in tutto il mondo, per un totale di 1,022,190,000 di ore: semplicemente impressionante. Secondo posto per The Recruit, la serie con Noah Centineo che racconta di un avvocato della CIA alle prime armi che viene catapultato nel pericoloso mondo dello spionaggio internazionale quando un’ex risorsa minaccia di rivelare i segreti dell’agenzia. Ottimo debutto per la serie anche nel resto del mondo, ma toccherà aspettare martedì per capire la portata che potrà avere il titolo nei prossimi giorni. Terzo posto per Harry & Meghan mentre al quarto posto The Sinner ritorna in classifica in seguito all’aggiunta degli episodi della quarta stagione. Scende in quinta posizione Odio il Natale, la serie originale Netflix con Pilar Fogliati che nel corso della sua prima settimana di sfruttamento ha totalizzato ben 12,830,000 di ore, posizionandosi al settimo posto delle serie tv non in lingua inglese più viste della settimana. Sesto posto per Too Hot to Handle, mentre debutta al settimo posto Sonic Prime. Ottava posizione per la serie originale Netflix norvegese Julestorm – La Tempesta di Natale. Chiudono Summer Job e L’estate in cui imparammo a volare, la serie dramedy stile soap con Katherine Heigl e Sarah Chalke che nel corso della sua seconda settimana ha totalizzato 50,350,000 di ore, un discreto risultato dopotutto.

La top 10 delle serie tv più viste nelle ultime 24 ore in Italia

Mercoledì (Originale Netflix) The Recruit (Originale Netflix) Harry e Meghan (Originale Netflix) The Sinner Odio il Natale (Originale Netflix) Too Hot to Handle (Originale Netflix) Sonic Prime (Originale Netflix) Julestorm – La Tempesta di Natale (Originale Netflix) Summer Job (Originale Netflix) L’estate in cui imparammo a volare (Originale Netflix)

La top 10 dei film più visti nelle ultime 24 ore in Italia

John Wick 3 Quando Dio imparò a scrivere (Originale Netflix) Credo a Babbo Natale (Originale Netflix) Pinocchio di Guillermo Del Toro (Originale Netflix) Animali fantastici e dove trovarli I crimini di Grinderwald Il Grinch L’amante di Lady Chatterley (Originale Netflix) Troll (Originale Netflix) Matrimonio a punti (Originale Netflix)

Le serie tv e i film più visti del weekend negli Stati Uniti:

# Serie Tv Film Kids 1 Harry & Meghan Prisoners Sonic Prime 2 Mercoledì Credo a Babbo Natale Guillermo del Toro’s Pinocchio 3 The Recruit Bullet Train Storks 4 Sonic Prime Guillermo del Toro’s Pinocchio CoComelon 5 Too Hot to Handle Burnt Bebefinn 6 Pervert: Hunting the Strip Search Caller Storks Snack vs Chef 7 L’estate in cui imparammo a volare Who Killed Santa? A Murderville Murder Mystery Little Angel 8 Last Chance U: Basketball The Best of Me Sing 2 9 Arelys Henao: Canto para no llorar The Volcano: Rescue from Whakaari The Christmas Chronicles 10 Julestorm – La Tempesta di Natale 21 Jump Street Gudetama: An Eggcellent Adventure

Ecco la Top 10 dei Film più popolari in tutto il mondo su Netflix il 18 dicembre 2022:

Ecco la Top 10 delle serie tv più popolari in tutto il mondo su Netflix il 18 dicembre 2022: