Il CEO di Netflix, Ted Sarandos, ha escluso per ora il potenziale debutto di eventi sportivi live in streaming sulla piattaforma.

Presentando i risultati del trimestre agli azionisti, Sarandos ha spiegato:

La nostra posizione sugli sport dal vivo rimane invariata. Siamo super entusiasti del successo della nostra programmazione riguardante gli sport. Abbiamo da poco lanciato una grandiosa serie intitolata Quarterback in collaborazione con NFL. Alcune settimane fa abbiamo avuto Tour de France, che ha fatto esattamente quello che avevamo visto con Drive to Survive, ovvero introdurre a un pubblico completamente nuovo uno sport che esiste davvero da molto tempo e non è stato molto ben capito, e lo abbiamo fatto con una narrazione incredibile, non tramite la vivacità del gioco.

Il CEO di Netflix ha poi aggiunto altri dettagli della sua strategia riguardante i contenuti sportivi:

Ora possiamo offrire questa ampia varietà di programmazione sportiva per i fan dello sport, ed è disponibile tutto l’anno e si basa sui nostri punti di forza, ovvero la narrazione. Ne siamo realmente entusiasti. E potete leggere alcune delle cose sperimentali che faremo, come questo torneo di golf dal vivo a novembre. Ci entusiasma perché serve come un veicolo promozionale per i nostri marchi legati agli sport, come Full Swing e Drive to Survive. Pensiamo realmente di poter avere una forte offerta per i fan dello sport su Netflix senza dover affrontare le difficoltà legate al modello economico delle licenze degli sport dal vivo.