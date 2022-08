Netflix: Non ho mai… 3 batte The Sandman e debutta subito in testa

Cos’è di tendenza al momento su Netflix in Italia e nel mondo? In questo nostro speciale settimanale troverete tutte le risposte alle vostre domande. Anche se a partire da novembre 2021, Netflix ha iniziato a diffondere gli ascolti effettivi delle serie e dei film sulla piattaforma, le classifiche che troverete in questo articolo indicano pressoché in anticipo quali sono i titoli di maggior successo della settimana in Italia, negli Stati Uniti e nel mondo.

La terza stagione di Non ho mai… (leggi la recensione) ha scalzato The Sandman dalla vetta della classifica, posizionandosi al primo posto tra le serie più viste sia in Italia che negli USA che in tutto il mondo. Poco sotto, The Sandman resiste saldamente al secondo posto, mentre l’ultima stagione di Locke & Key deve accontentarsi della terza posizione sia da noi che negli USA che nel mondo.

Sul fronte dei film, è Day Shift – A caccia di Vampiri a balzare subito in testa, ma in Italia si fa notare l’ottimo posizionamento di Fino all’ultimo indizio. Scende invece al terzo posto Purple Hearts. In tutto il mondo, invece, Purple Hearts è fermo al secondo posto, seguito da The Gray Man.

La top 10 delle serie tv più viste nelle ultime 24 ore in Italia

Non ho mai… (Originale Netflix) The Sandman (Originale Netflix) Locke & Key (Originale Netflix) Stranger Things (Originale Netflix) Mare Fuori Virgin River (Originale Netflix) Another Self (Originale Netflix) Better Call Saul (Originale Netflix) Keep Breathing (Originale Netflix) Avvocato Woo (Originale Netflix)

La top 10 dei film più visti nelle ultime 24 ore in Italia

Day Shift – A caccia di vampiri (Originale Netflix) Fino all’ultimo indizio Purple Hearts (Originale Netflix) Nome in codice: Imperatore The Grey Man (Originale Netflix) La stagione dei matrimoni (Originale Netflix) Trial by Fire Pets 2 Spider-Man: No Way Home Ma

La top 10 delle serie tv più viste nelle ultime 24 ore negli USA

Non ho mai… (Originale Netflix) The Sandman (Originale Netflix) Locke & Key (Originale Netflix) Ho ucciso mio padre (Originale Netflix) Virgin River (Originale Netflix) Stranger Things (Originale Netflix) Indian Matchmaking (Originale Netflix) Riverdale Instant Dream Home (Originale Netflix) Avvocato Woo (Originale Netflix)

La top 10 dei film più visti nelle ultime 24 ore negli USA

Day Shift (Originale Netflix) Uncharted Purple Hearts (Originale Netflix) Sing 2 The Informer The Gray Man (Originale Netflix) The Nice Guys Flight La stagione dei matrimoni (Originale Netflix) Adaline – L’eterna giovinezza

La Top 10 dei Film più popolari in tutto il mondo su Netflix il 14 agosto 2022:

La Top 10 delle serie tv più popolari in tutto il mondo su Netflix il 14 agosto 2022: