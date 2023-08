Sono numerose le novità in arrivo su Netflix a luglio 2023. Partiamo dalla miniserie Painkiller, la docuserie in quattro parti Untold, la docuserie Depp contro Heard, il film Heart of Stone fino ad arrivare alla serie One Piece.

Ricordiamo poi che dal 3 novembre 2022 è attivo l’abbonamento Base con pubblicità.

Untold: Jake Paul the Problem Child (docuserie) – 1 agosto

L’acclamata docuserie UNTOLD torna per la terza stagione, un evento estivo di quattro settimane che svela i segreti di alcune epiche avventure del vasto (e folle) mondo dello sport. Dalla boxe al football agli scandali del doping, queste nuove storie vanno oltre le testate giornalistiche sconvolgendo ciò che pensavamo di sapere. Una storia incentrata sui personaggi debutta ogni settimana e presenta gli intimi ricordi in prima persona delle persone coinvolte per rivelare la crudezza, la resilienza, il dolore, i trionfi e persino l’umorismo dietro gli enormi sforzi.

A 26 anni Jake Paul è il nuovo salvatore della boxe o solo un promoter “illuso” che affonda colpi più letali con il marketing anziché con i pugni? Dipende a chi si rivolge la domanda in Untold: Jake Paul, una coraggiosa analisi su come un ragazzino spaventato dell’Ohio si è trasformato in una celebrità su Internet diventando il personaggio più polarizzante dello sport. Ogni critico famoso (come il presidente della UFC Dana White) si contrappone a un sostenitore che prende le sue difese (come l’ex pugile professionista Mike Tyson). Nel 2013 Jake e il fratello maggiore Logan hanno scatenato un caso sui social con scherzi e bravate postati prima su Vine e poi su un canale YouTube che ha ottenuto milioni di visualizzazioni. I due fratelli hanno sfruttato il loro successo online avviando redditizie attività secondarie, come la musica di Jake e il suo ruolo in una serie TV di Disney Channel (Bizaardvark). Insieme alla fama però è aumentata anche la tensione tra i due fratelli, una volta molto affiatati. Quando le difficoltà della vita reale gli sono quasi costate la carriera, Jake ha ottenuto una seconda chance come pugile e ha smentito gli scettici mettendo al tappeto vari rivali uno dopo l’altro. Basato su avvincenti interviste con i fratelli Paul, i loro genitori, i fan, altri pugili e la scettica vecchia guardia, il film culmina con un incontro mozzafiato che dimostrerà se Jake ha la stoffa per dominare il suo nuovo regno.

Paprika (film – catalogo) – 1 agosto

Paso Adelante (serie tv – catalogo) – 1 agosto

Mark Cavendish: in corsa contro il tempo (docufilm) – 2 agosto

Con accesso esclusivo a Mark, alla moglie Peta, ai suoi compagni di squadra e agli allenatori, questo film segue l’ascesa, la caduta e la resurrezione di una vera leggenda dello sport e di uno dei più scaltri, efficaci ed entusiasmanti ciclisti mai esistiti.

Alla fine del 2016 Mark doveva solo vincere quattro tappe per uguagliare il record di 34 tappe di Eddy Merckx, stabilito quarantun anni prima, e consolidare così la sua statura sportiva. Invece lo attendevano cinque dolorosi anni di infortuni, malattie e depressione.

La sua performance al Tour de France del 2021 ha scioccato il mondo e creato grande attesa per il tour di quest’estate, in cui Mark tenta per l’ultima volta di conquistare il record di tappe vinte.

Crudo, onesto e rivelatorio, Mark Cavendish: in corsa contro il tempo ritrae un esempio edificante di resilienza e fiducia in se stessi, rivelando una delle più motivanti e inaspettate storie di riscossa nella storia dello sport.

Poisoned: il pericolo nel piatto (docufilm) – 2 agosto

Scioccante atto d’accusa contro l’industria alimentare e i suoi enti regolatori, POISONED: IL PERICOLO NEL PIATTO rivela come decenni di apatia e negligenza abbiano reso la filiera alimentare americana e i consumatori vulnerabili a patogeni letali come l’Escherichia coli e la salmonella.

Avvocato di difesa – The Lincoln Lawyer 2 (parte 2) – 3 agosto

L’idealista e anticonformista Mickey Haller (Manuel Garcia-Rulfo) dirige uno studio legale dal sedile posteriore della sua Lincoln, seguendo casi grandi e piccoli nella vasta città di Los Angeles. La seconda stagione della serie ispirata ai bestseller del celebre scrittore Michael Connelly è tratta da Il quinto testimone, quarto libro di Avvocato di difesa.

Heartstopper 2 (serie tv) – 3 agosto

Nick e Charlie vivono la loro nuova relazione, Tara e Darcy incontrano difficoltà inattese, Tao ed Elle cercano di andare oltre l’amicizia. Tra esami all’orizzonte, una gita scolastica a Parigi e un ballo da organizzare, gli amici hanno molto a cui pensare mentre affrontano le nuove sfide della vita, dell’amore e dell’amicizia.

Zombie 100 – Cento cose da fare prima di non-morire (film) – 3 agosto

Akira Tendo (Eiji Akaso) lavora in un’azienda dove gli abusi sono all’ordine del giorno, subendo orari di lavoro interminabili, vessazioni da parte del capo e assegnazioni di compiti contrari a ogni logica. Passa le giornate sentendosi più morto che vivo. Una mattina, la città è invasa dagli zombi e il paesaggio consueto appare devastato. Alla vista di tale distruzione Akira grida con gioia che non dovrà più andare in ufficio e in linea con il suo innato ottimismo elabora una lista di 100 cose che vuole fare prima di diventare uno zombi, tra cui pulire la casa e campeggiare sul balcone, poi inizia a darsi da fare per metterla in pratica.

Testa a testa (film) – 3 agosto

Un autista innamorato e un meccanico improvvisato trasportano per errore un ex boss della mala, innescando un’avventura sfrenata che cambierà loro la vita, tra risate e pericoli.

Nel 2012 la più grande star dello sport statunitense era un esile quarterback al primo anno di università presso l’inattesa Texas A&M, la cui passione per il gioco era paragonabile alla sua indole festaiola al di fuori del campo. Il carismatico giocatore soprannominato “Johnny Football” ha catturato l’attenzione della nazione, accettando inizialmente il suo alter ego: “Volevo essere Johnny Football, perché si è sempre divertito”, racconta. Ma oltre a ottenere maggiori guadagni, Manziel si trova sempre più sotto esame e rifiuta la sua nuova fama perdendo la retta via. Manziel stesso, al fianco di familiari, allenatori, del suo ex migliore amico e del suo agente, racconta con sorprendente candore cosa è successo dietro le quinte mentre gli scandali aumentavano sotto i flash dei paparazzi. Dopo aver sprecato la chance di successo nella NFL quando i Cleveland Browns lo hanno scelto nel primo round del draft NFL nel 2014, Manziel ha continuato a cercare qualcosa di ancora più grande: la pace interiore e la felicità di una vita più tranquilla che descrive qui.

Zombiverso (serie tv) – 8 agosto

Seul si è trasformata in un universo zombi e un gruppo di concorrenti deve completare missioni pericolose per sopravvivere.

The Seven Deadly Sins Grudge of Edinburgh Part 2 (film) – 8 agosto

Arriva la conclusione del nuovo film animato di “The Seven Deadly Sins”, tratto dal fumetto di successo che ha venduto oltre 38 milioni di copie. Questa storia originale dell’autore del manga Nakaba Suzuki narra la leggenda di Tristan, figlio di Meliodas (eroe della serie di “Seven Deadly Sins”) e di Elizabeth. Mentre fatica a gestire “l’enorme potere” ereditato dai genitori, il ragazzo incontra il rivale Lancelot e insieme lottano contro Deathpierce, che minaccia la madre di Tristan. Collegando “The Seven Deadly Sins” e “Four Knights of the Apocalypse”, pubblicato attualmente in Weekly Shonen Magazine, questo film mette insieme i vari aspetti di una storia inedita dell’universo di “The Seven Deadly Sins”.

Ladies First: la storia delle donne nell’hip hop (docuserie) – 9 agosto

Questa attuale miniserie di documentari ricrea il quadro delle inarrestabili artiste dell’hip hop e del loro ruolo nel corso dei 50 anni del genere musicale, riproponendole nella posizione più adatta a loro: sotto i riflettori, dal primo giorno fino a oggi. Ognuno dei quattro episodi include una passerella di leggendarie MC del calibro di MC Lyte, Queen Latifah e Rah Digga, oltre a musiciste esordienti e artiste in cima alle classifiche odierne come Latto e Tierra Whack, ma anche figure chiave delle case discografiche, stylist e giornalisti. Rendendo omaggio a creatrici come Sha-Rock e Roxanne Shante oppure ascoltando le esperienze reali di superstar contemporanee come Saweetie e Coi Leray, “Ladies First: la storia delle donne nell’hip hop” segue il percorso del genere musicale che ha cambiato il mondo all’interno del più ampio contesto sociale, etnico e politico degli ultimi decenni e, soprattutto, lo inquadra in una prospettiva femminile.

Painkiller (miniserie) – 10 agosto

PAINKILLER è una miniserie sceneggiata che esplora le origini e le conseguenze della crisi degli oppioidi in America in forma romanzata, mettendo in evidenza le storie dei responsabili, delle vittime e delle persone che vogliono scoprire la verità, le cui vite sono state stravolte per sempre dall’invenzione dell’OxyContin. Analisi del crimine, delle responsabilità e dei sistemi che hanno ripetutamente mancato di proteggere centinaia di migliaia di americani, PAINKILLER è tratta dal libro “Pain Killer: L’impero dell’inganno e la grande epidemia americana di oppiacei” di Barry Meier e dall’articolo “The Family That Built an Empire of Pain” (New Yorker) di Patrick Radden Keefe. I produttori esecutivi della serie sono Eric Newman, Pete Berg, Alex Gibney, mentre Micah Fitzerman-Blue e Noah Harpster fanno da showrunner e ideatori. Tra gli interpreti: Uzo Aduba, Matthew Broderick, Taylor Kitsch, Dina Shihabi e West Duchovny.

Marry My Dead Body (film) – 10 agosto

Un giorno un poliziotto trova una busta rossa di invito a un matrimonio, ma scopre che il proprietario della busta è un fantasma dell’aldilà che chiede la mano dell’agente prima di reincarnarsi. Cosa succederà quando un umano e un fantasma stringono un legame speciale? MARRY MY DEAD BODY, film di chiusura del Taipei Golden Horse Film Festival 2022 (il più grande e longevo festival cinematografico di Taiwan), trascende i limiti della morte e dei generi!

Heart of Stone (film) – 11 agosto

Rachel Stone (Gal Gadot) in apparenza è solo un’impiegata alle prime armi che si occupa di tecnologia per i servizi segreti britannici all’interno di un’unità d’élite guidata dall’agente Parker (Jamie Dornan). L’MI6 però ignora il fatto che Stone in realtà lavora per il Charter, un’organizzazione per il mantenimento della pace talmente segreta da risultare sconosciuta anche alle altre spie e che sfrutta tecnologie moderne per neutralizzare minacce mondiali. Rachel è stata addestrata da una navigata professionista, una fenomenale agente operativa che rimane sempre fedele alla missione, segue i numeri e non si fida di nessuno. Quando però la misteriosa hacker Keya Dhawan (Alia Bhatt) stravolge una missione di routine, le due vite di achel entrano in conflitto. E mentre cerca di proteggere il Charter e di battere un destino avverso, la sua umanità potrebbe dimostrarsi il vantaggio decisivo.

Untold: Hall of Shame (docufilm) – 15 agosto

Il nome di Victor Conte è sinonimo del più grande scandalo di doping che abbia mai sconvolto la comunità sportiva, coinvolgendo noti atleti come la star del baseball Barry Bonds e le leggende dell’atletica leggera Marion Jones e Tim Montgomery. Per sedici anni Conte giura che BALCO Laboratories, la sua società di integratori e alimenti con sede nella Bay Area, non ha mai prodotto farmaci illegali e dopanti. Ma nel 2000 cambia idea e diventa il punto di riferimento per atleti in cerca di steroidi, fama e record mondiali. Il film include interviste con molti dei noti ex clienti di Conte, tra cui Montgomery, e le autorità anti-doping e fiscali che si sono adoperate per mandarlo in prigione in seguito a 42 capi d’accusa, fornendo testimonianze sconvolgenti che alimentano la leggenda di uno dei nomi più famigerati del mondo dello sport.

Raw – Una cruda verità (film – catalogo) – 16 agosto

Depp contro Heard (docuserie) – 16 agosto

Depp contro Heard è una serie in tre parti che ripercorre il famigerato caso di diffamazione che ha catturato l’attenzione di tutto il mondo diventando il primo processo seguito su TikTok. Mostrando per la prima volta entrambe le testimonianze una accanto all’altra, la serie esplora questo evento mediatico globale mettendo in dubbio la natura della verità e il suo ruolo nella società moderna.

The Upshaws 4 (serie tv) – 17 agosto

Dopo una vita di errori, l’affascinante e ben disposto capo di una famiglia nera della classe operaia Bennie Upshaw (Mike Epps) cerca di rimboccarsi le maniche e prendersi cura dei suoi cari: la moglie Regina (Kim Fields), le due figlie (Khali Spraggins, Journey Christine), il primogenito (Jermelle Simon), il figlio adolescente (Diamond Lyons) avuto da un’altra donna… e la cinica cognata (Wanda Sykes), senza tuttavia sapere davvero cosa fare. Ma gli Upshaw sono determinati a unire le forze per migliorare la situazione. In questa parte, gli Upshaw continuano ad affrontare gli alti e bassi della vita tra nuovi lavori, sogni ancora più ambiziosi, problemi di salute e sorprese sconvolgenti, sostenuti dall’amore che tiene unita una famiglia.

Ghostbusters: Afterlife (film – catalogo) – 17 agosto

The Monkey King (film) – 18 agosto

The Monkey King è una commedia per famiglie carica d’azione che segue una scimmia e il suo magico bastone da combattimento in un’epica missione per sconfiggere oltre cento demoni, un eccentrico re dragone e il nemico più grande di tutti: l’ego del protagonista! Durante questa missione una ragazzina di un villaggio sfida il suo atteggiamento narcisistico e gli mostra che anche gli atti più insignificanti possono avere grandi conseguenze nel mondo.

Mask Girl (serie tv) – 18 agosto

Di giorno Kim Mo-mi lavora in un ufficio ed è insicura del proprio aspetto, ma di notte diventa una streamer con il volto coperto da una maschera, finché non rimane coinvolta in un incidente imprevisto con risvolti drammatici.

Untold: Swamp Kings (docufilm) – 22 agosto

In Florida il football universitario regna sovrano, come dimostra la straordinaria storia dei Florida Gators dal 2005 al 2010. Dopo un’incredibile serie di successi negli anni ’90 sotto la guida del coach Steve Spurrier, le vittorie della University of Florida si sono interrotte nel 2005. Poi arriva Urban Meyer, il nuovo esigente coach dei Gators il cui stile spietato non solo porta a un susseguirsi di leggendarie vittorie, ma anche a drammi continui che non si limitano agli spogliatoi. Meyer e i giganti che ha allenato (Brandon Siler, Tim Tebow, Brandon Spikes, Major Wright e Ahmad Black, tra tanti altri) raccontano la loro versione dei fatti attraverso lunghe interviste accompagnate da immagini di repertorio, fornendo agli spettatori uno sguardo d’insieme sul modo in cui hanno trasformato i Florida Gators da sfavoriti a campioni di due BCS National Championship. Analizzando nei dettagli le entusiasmanti strategie di alcune delle più incredibili vittorie e sconfitte dei Gators, questa docuserie in quattro episodi esplora ogni turbolento anno del regno di Meyer senza ignorare gli aspetti più complessi della sua leadership e i pericoli associati alla fama per i giovani giocatori.

Lighthouse (talk show) – 22 agosto

Il musicista di successo Gen Hoshino e il famoso comico Masayasu Wakabayashi si incontrano per conversazioni edificanti su lavoro, famiglia e speranze per il futuro. LIGHTHOUSE è prodotta da Nobuyuki Sakuma (“Ne rimarrà solo 1: gara di improvvisazione tragicomica”).

Ragnarok 3 (serie tv) – 24 agosto

Ragnarok è un dramma di formazione che si basa sulla mitologia scandinava espandendola da una prospettiva nuova e inaspettata. La serie è ambientata nella piccola città immaginaria di Edda, situata nella vasta e spettacolare natura norvegese. La storia si concentra sugli abitanti di Edda, alcuni dei quali potrebbero non essere chi dicono di essere. Insieme a loro osserviamo un mondo scosso da cambiamenti drastici come lo scioglimento dei ghiacci polari, inverni caldi e violenti diluvi. Alcuni potrebbero dire che siamo sull’orlo di un altro Ragnarok. A meno che qualcuno non intervenga in tempo.

Choose love – Scegli l’amore (speciale interattivo) – 31 agosto

Cami Conway (Laura Marano) ha una vita perfetta. Ha il lavoro che vuole (tecnico del suono) e si sta avviando al fidanzamento, al matrimonio e ai figli con il suo stupendo ragazzo Paul (Scott Michael Foster). Eppure, manca qualcosa… che sia solo la paura di essere tagliata fuori, accompagnata dalla fobia di impegnarsi? O che si stia davvero perdendo un’opportunità migliore, magari proprio la carriera di cantante un tempo agognata e ormai dimenticata? E Paul… è davvero l’amore della sua vita? E se invece lo fosse Rex Galier (Avan Jogia), la sexy rock star britannica che capita un giorno nel suo studio e che perde la testa per lei? O magari si tratta del suo primo amore che l’ha lasciata: Jack Menna (Jordi Webber), il giramondo idealista che torna a casa pronto a riaccendere la loro passione giovanile? Cami si trova davanti un caleidoscopio di scelte allettanti, ma difficili: dai seri dilemmi etici alle decisioni più frivole tipo “Obbligo o verità”. Le sue scelte dipendono interamente da te! Sì, sono proprio gli spettatori a decidere! Ma attenzione, le cose potrebbero non andare come pensi!

One Piece (serie tv) – 31 agosto

Tratta dalla serie manga più venduta della storia del Giappone e scritta da Eiichiro Oda, ONE PIECE è un’impareggiabile avventura leggendaria ambientata in alto mare. Monkey D. Luffy è un giovane avventuriero da sempre alla ricerca di una vita libera. Luffy abbandona il suo villaggio per intraprendere un viaggio pericoloso alla ricerca del leggendario tesoro ONE PIECE e diventare il re dei Pirati! Tuttavia, per trovare l’inestimabile premio Luffy dovrà assoldare la ciurma dei suoi sogni, trovare una nave, scandagliare in lungo e in largo il vasto mare azzurro, seminare i Marine e farla in barba a temibili rivali.

Trovate tutte le notizie e gli aggiornamenti su Netflix nella nostra scheda