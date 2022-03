Netflix ha diffuso oggi l’elenco delle nuove uscite in arrivo sulla piattaforma streaming in Italia nel mese di aprile 2022 tra film e serie tv.

In particolare, evidenziamo l’uscita di film anime come Bubble, del blockbuster Venom: la furia di Carnage, della seconda stagione di Russian Doll, della parte finale della quarta e ultima stagione di Ozark e di Grace and Frankie, e di tutte le stagioni di The Vampire Diaries.

NETFLIX: I FILM E LE SERIE TV IN STREAMING DI APRILE

Apollo 10 e mezzo (film) – 01/04

Lara Croft: Tomb Raider (film) – 01/04

Michela Giraud: la verità, lo giuro! (standup) – 06/04

Ritorno allo spazio (docufilm) – 07/04

Elite – stagione 5 (serie tv) – 08/04

The In Between – Non ti perderò (film) – 08/04

Metal Lords (film) – 08/04

Ovosodo (film) – 14/04

Choose or Die (film) – 15/04

Young Sheldon – stagioni 1-4 (serie tv) – 15/04

Venom: la furia di Carnage (film) – 16/04

Better Call Saul – stagione 6 parte 1 (serie tv) – 19/04

Pacific Rim: The Black – stagione 2 (serie tv) – 19/04

Russian Doll – stagione 2 (serie tv) – 20/04

La svolta (film) – 20/04

Selling Sunset – stagione 5 (serie tv) – 22/04

Taxi Driver (film) – 22/04

Bubble (film anime) – 28/04

Ozark – stagione 4 parte 2 (serie tv) – 29/04

Grace and Frankie – stagione 7 ultima parte (serie tv) – 30/04

The Vampire Diaries – stagioni 1-8 (serie tv) – 30/04

Trovate tutte le notizie e gli aggiornamenti su Netflix nella nostra scheda.