Sono numerose le novità in arrivo su Netflix a maggio 2023. Partiamo da serie come Manifest: stagione 4 parte 2, Questo mondo non mi renderà cattivo, Black Mirror 6 e The Witcher 3, e da film come Tyler Rake 2 e Nimona.

A Beautiful Life. (L to R) Inga Ibsdotter Lilleaas as Lilly and Christopher as Elliott. Cr. Courtesy of Netflix © 2023

A Beautiful Life (film) – 1 giugno

Elliott, un giovane pescatore con una voce straordinaria, ha un’occasione più unica che rara quando è scoperto da Suzanne, un’impresaria musicale delle star. Suzanne affida Elliott alla figlia, la produttrice musicale Lilly, con la quale ha rapporti molto freddi. Nel percorso verso la fama, Elliott affronta difficoltà del passato che minacciano la grande svolta, ma anche l’amore nascente con Lilly.

I tre giorni dopo la fine (docuserie) – 1 giugno

Docuserie di Masaki Nishiura sul disastro nucleare di Fukushima

Riverdale: stagione 6 (serie tv) – 1 giugno

New Amsterdam: stagione 3 (serie tv) – 1 giugno

Manifest: stagione 4 – parte 2 (serie tv) – 2 giugno

Valeria: stagione 3 (serie tv) – 2 giugno

Nuovi triangoli amorosi, tappe di vita e compleanni che aprono le porte di un nuovo decennio, ma sono sempre le stesse quattro amiche ad affrontarli insieme.

Barracuda Queens. (L to R) Sandra Zubovic as Frida Rapp, Alva Bratt as Lollo Millkvist, Tea Stjärne as Mia Thorstensson and Tindra Monsen as Klara Rapp in Barracuda Queens. Cr. Courtesy of Netflix © 2023

Barracuda Queens (serie tv) – 5 giugno

Siamo nel 1995, all’inizio dell’elettrizzante era “girl power”. Lollo, Klara, Frida e Mia sono quattro ragazze privilegiate di Djursholm e si fanno chiamare “Barracuda Queens”, un nome ispirato alle feste sulla spiaggia Barracuda. In un momento di disperazione dopo aver ricevuto il conto di un party, le ragazze escogitano uno spericolato piano per rapinare la casa di Amina, una nuova vicina. Le cose non vanno come previsto, ma fortunatamente Amina è più interessata a unirsi alla banda che a denunciare le ragazze. Insieme restano coinvolte in una serie di rapine sempre più ambiziose che prendono di mira gli antipatici e ricchi vicini. Di giorno sono figlie e studentesse modello, ma di notte si trasformano in spietate ladre alla ricerca di emozioni, liberazione e vendetta contro gli uomini che hanno fatto loro del male. Nessuno sospetterà mai di loro, vero?

Tour de france: sulla scia dei campioni (docuserie) – 6 giugno

“Tour de France: sulla scia dei campioni” segue da vicino tutti i partecipanti del Tour, dai corridori ai team manager, per capire come funziona veramente la gara diventata un vero simbolo internazionale e trasmessa in 190 territori. Saranno rivelati i retroscena di sette iconiche squadre dalla fase preparativa fino al traguardo a Parigi: AG2R Citroën, Alpecin-Fenix, EF Education-EasyPost, Groupama-FDJ, Ineos Grenadiers, BORA-hansgrohe, Jumbo-Visma e Quick-Step Alpha Vinyl.

Arnold (docuserie) – 7 giugno

Questa docuserie in tre parti segue il percorso di Arnold Schwarzenegger dalla campagna austriaca ai più alti livelli del sogno americano. In una serie di interviste sincere Schwarzenegger, gli amici, i rivali, i coprotagonisti e gli osservatori discutono di vari argomenti, dalla sua esperienza come culturista ai trionfi a Hollywood, passando per il periodo come governatore della California e sottolineando le gioie e le difficoltà della sua vita familiare in una storia che rispecchia la sua esuberante personalità.

Non ho mai… stagione 4 (serie tv) – 8 giugno

Non ho mai… è una commedia di formazione ambientata ai giorni nostri che racconta la vita complicata di un’adolescente americana di prima generazione di origini indiane ed è interpretata da Maitreyi Ramakrishnan nel ruolo di Devi, una studentessa modello del liceo che finisce spesso in situazioni difficili a causa della sua irritabilità. Ideata dalla produttrice esecutiva Mindy Kaling e dalla produttrice esecutiva e showrunner Lang Fisher, la serie è prodotta da Universal Television, una divisione di Universal Studio Group, mentre la produzione esecutiva è affidata a Howard Klein e David Miner di 3 Arts Entertainment.

Questo mondo non mi renderà cattivo (serie tv) – 9 giugno

Un vecchio amico torna nel quartiere dopo diversi anni di assenza e fatica a riconoscere il mondo in cui è cresciuto.

Zerocalcare vorrebbe fare qualcosa per lui ma si rende conto di non essere in grado di aiutarlo a sentirsi di nuovo a casa e a fare la scelta giusta per trovare il suo posto nel mondo.

You Do You (film) – 9 giugno

Merve ha scelto una vita da bohémien, ma le cose non vanno come previsto. Minacciata da uno sfratto, comincia un nuovo lavoro e si ritrova coinvolta in un piccante intrigo con il suo capo.

Tex Mex Motors (docuserie) – 9 giugno

In questa serie entusiasmante rottami diventano gioielli nelle mani di questi professionisti che portano auto dal Messico a El Paso per trasformarle completamente.

I segugi (serie tv) – 9 giugno

Due giovani coinvolti nello spietato mondo dei prestiti di denaro rischiano la vita per sconfiggere un malvagio strozzino.

Le carte dell’assassino (docuserie) – 9 giugno

Alfredo Galán Sotillo ha ucciso sei persone e attentato alla vita di altre tre, diventando così il primo serial killer spagnolo. Sceglieva le sue vittime a caso uccidendole con una pistola importata illegalmente dalla Bosnia, dove era stato in missione umanitaria con l’esercito spagnolo. È stato condannato a 142 anni di prigione, di cui sconterà il massimo: venticinque anni. Alla scarcerazione avrà cinquantadue anni.

Nel nuovo speciale Amy Schumer: Emergency Contact la comica offre una serie di esilaranti battute sboccate sulla sua vita in cui è facile immedesimarsi.

Il nostro pianeta II (docuserie) – 14 giugno

Dal team premiato agli Emmy® che ha realizzato Planet Earth e Our Planet è in arrivo Our Planet II. In ogni momento sul pianeta Terra, miliardi di animali sono in costante movimento. Con una cinematografia spettacolare e innovativa, Our Planet II rivela i misteri delle migrazioni degli animali per svelare alcune delle storie più intense e avvincenti del mondo naturale.

Cr. Daniel Escale/Netflix © 2023.

Black Mirror: stagione 6 (serie tv) – 15 giugno

Può succedere di tutto. Torna finalmente la serie antologica cupa e satirica di Charlie Brooker che si reinventa in ogni nuovo episodio. La sesta stagione di Black Mirror è la più imprevedibile, inclassificabile e insolita finora. La serie è ideata e sceneggiata da Charlie Brooker.

Tyler Rake 2 (film) – 16 giugno

Chris Hemsworth torna a interpretare il ruolo del protagonista nel sequel del film d’azione Netflix di grande successo TYLER RAKE. Dopo essere sopravvissuto a malapena agli eventi del primo film, il mercenario australiano sotto copertura Rake riceve l’incarico di un’altra missione letale: salvare la famiglia maltrattata di uno spietato gangster georgiano dalla prigione in cui è detenuta.

Hemsworth torna a collaborare con il regista Sam Hargrave in questo film prodotto da AGBO di Joe e Anthony Russo con sceneggiatura di Joe Russo. Golshifteh Farahani riprende il ruolo del primo film affiancata da Adam Bessa, Olga Kurylenko, Daniel Bernhardt e Tinatin Dalakishvili.

Black Clover: la spada dell’Imperatore magico (film) – 16 giugno

Il popolare fumetto Black Clover, che è stato pubblicato su Weekly Shonen Jump (Shueisha) e ha venduto oltre 17 milioni di copie, sarà trasformato per la prima volta in un film che esordirà su Netflix in tutto il mondo il 31 marzo 2023 con il titolo “Black Clover: la spada dell’Imperatore magico”.

Il film avrà una trama originale non rappresentata nei fumetti, sarà curato dall’autore del manga di origine Yūki Tabata e racconterà la storia inedita dell’Imperatore magico.

Asta, un ragazzo nato privo di magia in un mondo in cui questa è tutto, mira a diventare l'”Imperatore magico”, a superare le avversità, a dimostrare il suo potere e a mantenere il giuramento fatto agli amici.

Dalla mia finestra: al di là del mare (film) – 23 giugno

Ares è andato a studiare a Stoccolma e mantiene con Raquel una relazione a distanza che si rivela più complicata di quanto pensassero. Quando i due si incontrano di nuovo all’inizio dell’estate, la lunga separazione e le persone che hanno incontrato nel frattempo metteranno in discussione un legame che entrambi ritenevano indistruttibile.

The Perfect Find (film) – 23 giugno

iNumber Number: l’oro di Johannesburg (film) – 23 giugno

Nel mondo della criminalità sudafricana di Johannesburg, un cinico poliziotto in incognito è incaricato di sventare la più grande rapina d’oro della storia africana. Seguirà la legge e proteggerà il patrimonio di un ricco dittatore, oppure contribuirà al successo dell’audace banda di rapinatori?

Titans: stagione 4 (serie tv) – 25 giugno

Il morso del coniglio (film) – 28 giugno

Sarah è una specialista in fertilità e ha una profonda conoscenza del ciclo della vita. Ma quando è costretta a dare un senso ai comportamenti sempre più strani della figlia deve mettere in discussione le proprie convinzioni e combattere i fantasmi del passato.

Con Sarah Snook (Succession, The Beautiful Lie), Lily LaTorre, Damon Herriman (Thai Cave Rescue – Salvati dalla grotta, The Serpent, C’era una volta a… Hollywood) e Greta Scacchi (Darby & Joan, Shepherd).

Eldorado – Il nightclub odiato dai nazisti (documentario) – 28 giugno

Nella Berlino dei ruggenti anni ’20, il leggendario Eldorado è un nightclub dissoluto ed edonistico in cui gay, lesbiche e trans ballano a stretto contatto con i ricchi e potenti. Tutti si scatenano al ritmo dell’elettrizzante musica dei Weintraub Syncopators, inebriati dagli odori di profumi, cipria e sudore. Ma l’Eldorado è anche un luogo di contraddizioni, in cui i clienti apertamente gay arrivano vestiti in uniformi naziste.

Questo è lo sfondo su cui si incrociano i destini degli eroi di questo straordinario racconto. Tutti fanno parte del primo movimento LGBT della storia e il film rispecchia in maniera inedita il modo in cui questa identità emergente fosse intrecciata al perverso legame dei nazisti con l’omosessualità all’interno dei loro ranghi. Il film abbina ricostruzioni innovative a storie biografiche, immagini di repertorio e alle voci dei familiari, di noti esperti di storia e dell’ultima generazione di testimoni diretti.

The Witcher: stagione 3 – Parte 1 (serie tv) – 29 giugno

Mentre monarchi, maghi e bestie del Continente fanno a gara per catturare Ciri di Cintra, Geralt cerca di nasconderla, determinato a proteggere la famiglia appena riunita da coloro che minacciano di distruggerla. Incaricata di insegnare la magia a Ciri, Yennefer li conduce verso la fortezza di Aretuza, un luogo protetto in cui sperano di scoprire di più sui poteri inutilizzati della ragazza. Invece si rendono conto di essere giunti in un campo di battaglia, devastato dalla corruzione politica, dalla magia nera e dai tradimenti. Insieme dovranno difendersi e tentare il tutto per tutto o rischiare di perdersi di vista per sempre.

Celebrity (serie tv) – 30 giugno

Celebrity è una serie Netflix che mostra la realtà della vita glamour e competitiva delle celebrità incontrate da Seo A-ri, che esplora un mondo in cui la fama è sinonimo di ricchezza.

Nimona (film) – 30 giugno

Quando il cavaliere di un futuristico mondo medievale è incolpato ingiustamente per un crimine che non ha commesso, l’unica persona che può aiutarlo a provare la sua innocenza è Nimona, adolescente dispettosa e una delle creature mutaforma che lo stesso guerriero ha giurato di distruggere.

La leggenda di Al, John e Jack (film) – 30 giugno

Borotalco (film) – 30 giugno

Compagni di scuola (film) – 30 giugno

