Sono numerose le novità in arrivo su Netflix a maggio 2023. Partiamo da serie come Avvocato di difesa 2, la docuserie in quattro parti Unknown, la docuserie Il principe, e film come Hanno clonato Tyrone e il film di Miraculous – Le storie di Ladybug e Chat Noir.

Unknown 1: la piramide perduta (docuserie) – 3 luglio

Tra le sabbie del deserto di Saqqara, l’ultima frontiera dell’archeologia egiziana, due degli egittologi più famosi del mondo cercano di portare alla luce antichi tesori. Il leggendario dottor Zahi Hawass è sulle tracce della piramide di un re egizio dimenticato da tempo, mentre il suo protetto e rivale dottor Mostafa Waziri cerca una tomba ancora inesplorata in un’antica necropoli. Le due squadre corrono contro il tempo per vedere chi farà la scoperta più importante e lascerà il segno nella storia.

UNKNOWN è una docuserie in quattro parti che racconta storie mozzafiato di esplorazione e avventura in territori incontaminati. Ciascuno dei quattro film che usciranno a distanza di una settimana uno dall’altro si spinge oltre i confini della conoscenza, si avventura in regioni inesplorate e svela i segreti del nostro mondo attraverso le storie di persone e luoghi straordinari mai catturati prima dalla telecamera. Dalla scoperta del più antico cimitero del mondo a uno sguardo mozzafiato sull’uso dell’intelligenza artificiale in guerra, preparati a lanciarti in una spedizione emozionante che amplierà i tuoi orizzonti e risveglierà il tuo spirito d’avventura.

Tom Segura: Sledgehammer. Tom Segura at the Celebrity Theatre in Phoenix, Arizona. Cr. Shaun Nix/Netflix © 2023

Tom Segura: Sledgehammer (stand-up) – 4 luglio

Tom Segura torna su Netflix con Sledgehammer, il suo quinto speciale comico. Di fronte a un folto pubblico pieno di energia a Phoenix, in Arizona, Tom parla della sua “ammirazione” per Brad Pitt, dell’impresa di crescere due figli e di cosa ha imparato condividendo le caramelle con sua madre. Tom Segura: Sledgehammer esordisce in tutto il mondo il 4 luglio solo su Netflix.

Il Principe (docuserie) – 4 luglio

Un principe in esilio, una top model, uno sparo nel buio che cambierà la vita di tantissime persone, generazione dopo generazione. Il Principe è una docu serie in tre episodi che, partendo dagli eventi successi nella tragica notte del 18 Agosto 1978 all’isola di Cavallo, ripercorre la storia di Vittorio Emanuele di Savoia, ultimo erede al trono d’Italia.

Per quanto la vicenda giudiziaria dell’omicidio del giovane Dirk Hamer sia centrale nella vita del principe e di conseguenza nella docuserie, puntata dopo puntata emerge di lui un racconto più intimo: il suo tormentato rapporto con i genitori, la storia d’amore con Marina Doria, gli anni di lavoro in Iran, gli scandali e molto altro.

Wham! George Michael and Andrew Ridgeley in Wham! Cr. Courtesy of Netflix © 2023

WHAM! (documentario) – 5 luglio

Nel 1982 i migliori amici George Michael e Andrew Ridgeley, ancora adolescenti, partono alla conquista del mondo come WHAM!. Dopo un ultimo concerto al Wembley Stadium nel giugno 1986, l’impresa è compiuta. Ecco l’incredibile storia di come hanno dominato le classifiche mondiali in soli quattro anni con canzoni pop classiche e intramontabili, raccontata per la prima volta da loro stessi. Un successo dopo l’altro: Club Tropicana, Wake Me Up Before You Go Go, Freedom, I’m Your Man e naturalmente Last Christmas.

Un successo travolgente li ha portati a essere il primo gruppo pop occidentale a suonare in Cina, in un periodo storico che ha immortalato e celebrato non solo la loro giovinezza, ma anche quella dei milioni di fan che li adoravano. WHAM! è un lungometraggio documentario che cattura quest’epoca magica. Diretto da Chris Smith (Tiger King, Sr.) e prodotto da John Battsek (Respiro profondo: la sfida di Alessia Zecchini) e Simon Halfon (Supersonic). Con un accesso senza precedenti agli archivi personali di George e Andrew, che contengono incredibili filmati inediti e interviste amatoriali mai viste prima, WHAM! segue l’incredibile percorso che ha portato i due amici dai banchi di scuola alla gloria.

DE VOLTA AOS 15. (L to R) MAISA as ANITA at 15, NILA as CESAR in DE VOLTA AOS 15 Season 2. Cr. Vans Bumbeers/Netflix © 2023

Di nuovo 15 anni! stagione 2 (serie tv) – 5 luglio

Anita deve tornare all’età di quindici anni per cercare di sistemare la vita della sorella Luiza, ma Joel riesce a entrare nel suo account Floguinho diventando anche lui un viaggiatore del tempo. Dopo una giornata disastrosa in cui Joel si intromette nella vita di tutti, Anita torna nel 2021 dove scopre che il suo momento magico a Parigi con Henrique non è mai accaduto. Tutto è cambiato. Che fare? Anita e Joel devono unire le forze per rimettere le cose a posto e correggere il futuro. In tutto questo, Anita deve ancora decidere chi vuole al suo fianco: il romantico Henrique, il suo compagno Joel o… l’improbabile e irresistibile Fabrício.

Film de Jérémy Rozan Produit par 24 25

Il profumo dell’oro (film) – 6 luglio

Determinato a pareggiare i conti e a trarre profitto dal suo lavoro ingrato, un operaio progetta di trafficare in profumi di lusso sotto il naso del suo capo.

The Lincoln Lawyer. (L to R) Manuel Garcia-Rulfo as Mickey Haller, Yaya DaCosta as Andrea Freeman in episode 203 of The Lincoln Lawyer. Cr. Courtesy Of Netflix © 2023

Avvocato di difesa – The Lincoln Lawyer – stagione 2 parte 1 (serie tv) – 6 luglio

L’idealista e anticonformista Mickey Haller (Manuel Garcia-Rulfo) dirige uno studio legale dal sedile posteriore della sua Lincoln, seguendo casi grandi e piccoli nella vasta città di Los Angeles. Tratta dai bestseller del celebre scrittore Michael Connelly, la seconda stagione è tratta da Il quinto testimone, il quarto libro della serie Avvocato di difesa.

Hack My Home: molto più che ristrutturazioni (reality) – 7 luglio

La nuova serie sulla ristrutturazione di case di Netflix HACK MY HOME segue famiglie meritevoli con un problema in comune: hanno bisogno di spazio, ma non vogliono cambiare casa o esaurire i propri risparmi. Per risolvere i problemi di spazio con mille trasformazioni ambiziose e geniali arriva il nostro fantastico team di esperti composto da Mikel Welch (design), Brooks Atwood (innovazione), Ati Williams (costruzione) e Jessica Banks (ingegneria). Questi guru della ristrutturazione e del design edilizio trasformano spazi stracolmi integrando strutture creative e originali, oltre a trovare soluzioni stilistiche e pratiche che permettono di massimizzare il potenziale dello spazio disponibile del cliente fino all’ultimo centimetro.

The Out-Laws. (L to R) Pierce Brosnan as Billy, Adam DeVine as Owen, Ellen Barkin as Lilly, Nina Dobrev as Parker in The Out-Laws. Cr. Scott Yamano/Netflix © 2023.

The Out-Laws – Suoceri fuorilegge (film) – 7 luglio

Owen Browning (Adam Devine) è un onesto direttore di banca che sta per sposare Parker (Nina Dobrev), l’amore della sua vita. Quando la banca dove lavora viene rapinata dai famigerati Banditi Fantasma nella settimana prima del suo matrimonio, Owen crede che i futuri suoceri (Pierce Brosnan, Ellen Barkin), appena arrivati in città, siano i famosi fuorilegge.

Unknown 2: Soldati robot (docuserie) – 10 luglio

Nel cuore dell’industria militare sta per nascere un nuovo tipo di soldato. I robot controllati dall’IA stanno cambiando il volto della guerra e sempre più spesso prendono decisioni autonome sul campo di battaglia. In questo documentario i soldati e gli scienziati parlano dei benefici di queste tecnologie mentre gli attivisti cercano di esporne i potenziali pericoli.

UNKNOWN è una docuserie in quattro parti che racconta storie mozzafiato di esplorazione e avventura in territori incontaminati. Ciascuno dei quattro film che usciranno a distanza di una settimana uno dall’altro si spinge oltre i confini della conoscenza, avventurandosi in regioni inesplorate per svelare i segreti del nostro mondo attraverso le storie di persone e luoghi straordinari mai catturati prima dalle telecamere. Dalla scoperta del più antico cimitero del mondo a uno sguardo mozzafiato sull’uso dell’intelligenza artificiale in guerra, preparati a intraprendere un’emozionante spedizione che amplierà i tuoi orizzonti e risveglierà il tuo spirito d’avventura.

Dai 19 ai 20 – stagione 2 (reality) – 11 luglio

La seconda stagione.

Quarterback. (L to R) Cooper Cousins and Kirk Cousins in Quarterback. Cr. Courtesy of Netflix © 2023

Quaterback (docuserie) – 12 luglio

Quarterback è la prima serie Netflix in collaborazione con la NFL e offre una prospettiva unica su ogni stagione sportiva attraverso gli occhi dei quarterback della lega. Per la prima volta in assoluto la lega del football americano ha consentito ai quarterback di essere muniti di microfono per ogni partita della stagione. La serie offre accesso esclusivo e inedito a Patrick Mahomes, Kirk Cousins e Marcus Mariota per l’intera durata della stagione 2022 seguendoli dentro e fuori dal campo, dai raggruppamenti della squadra durante le partite a momenti più intimi con le rispettive famiglie. Gli episodi includono sequenze dietro le quinte delle fasi più importanti della stagione, tra cui il record della NFL di Mahomes per il numero di passaggi offensivi prima di conquistare il titolo di MVP della lega e del Super Bowl, il più grande riscatto nella storia della NFL da parte di Cousins che ha portato i Minnesota Vikings alla vittoria del titolo per la NFC North e la nomina di Mariota a quarterback degli Atlanta Falcons.

La docuserie Quarterback è prodotta da NFL Films, Omaha Productions e 2PM Productions. La produzione esecutiva è affidata a Peyton Manning per Omaha Productions e a Ketover, Pat Kelleher e Keith Cossrow per NFL Films.

Pasteleros Contra El Tiempo S1. (L to R) Alejandra Ambriz, Alan Tercero in Pasteleros Contra El Tiempo S1. Cr. Francisco Morales / Netflix © 2023 .

Sugar Rush: Pasticcieri contro il tempo (reality) – 12 luglio

Adattamento messicano della serie di successo Sugar Rush, in cui sei team di pasticcieri si scontrano a suon di deliziose ricette con un ingrediente di base: il tempo. Alla fine di ogni episodio è eliminato un gruppo di due concorrenti fino alla finale, dove il team rimasto si aggiudica la vittoria e il montepremi.

Survival of the Thickest. Liza Treyger as Jade in Survival of the Thickest. Cr. Courtesy of Netflix © 2023

Michelle Buteau: Survival of the thickest (serie tv) – 13 luglio

Survival of the Thickest segue la storia di Mavis Beaumont (Michelle Buteau). Mavis è una donna nera, giunonica e single da poco (non per scelta!) che si trova inaspettatamente a dover ricostruire la propria vita come stilista. Affrontando varie difficoltà, è determinata non solo a sopravvivere, ma a prosperare con il sostegno della famiglia che ha scelto e sfoggiando un atteggiamento body positive, una bella scollatura e del lucidalabbra. Questa commedia sceneggiata è tratta dall’acclamata raccolta di racconti di Buteau.

BIRD BOX (L to R) LEONARDO SBARAGLIA as PADRE ESTEBAN in BIRD BOX. Cr. LUCIA FARAIG/NETFLIX © 2022

Bird Box: Barcellona (film) – 14 luglio

Dai produttori del fenomeno globale Bird Box arriva il progetto BIRD BOX BARCELLONA, un’espansione dell’universo che ha ipnotizzato il pubblico nel 2018. Quando una forza misteriosa decima la popolazione mondiale, Sebastian deve intraprendere un percorso di sopravvivenza per le strade deserte di Barcellona. Mentre crea alleanze difficili con gli altri sopravvissuti e si dirige verso un rifugio, emerge una minaccia ben più sinistra delle creature mai viste.

Unknown 3: la grotta della scoperta (film) – 17 luglio

Nella Culla dell’Umanità in Sudafrica, il paleoantropologo Lee Berger ha trovato il cimitero più antico del mondo… e non è umano. Se Lee e il suo team riusciranno a dimostrare che questa millenaria creatura scimmiesca dal piccolo cervello praticava complessi rituali di sepoltura, saremo costretti a rivedere tutto ciò che sappiamo sull’evoluzione degli ominidi e sulle origini della fede.

UNKNOWN è una docuserie in quattro parti che racconta storie mozzafiato di esplorazione e avventura in territori incontaminati. Ciascuno dei quattro film che usciranno a distanza di una settimana uno dall’altro si spinge oltre i confini della conoscenza, si avventura in regioni inesplorate e svela i segreti del nostro mondo attraverso le storie di persone e luoghi straordinari mai catturati prima dalla telecamera. Dalla scoperta del più antico cimitero del mondo a uno sguardo mozzafiato sull’uso dell’intelligenza artificiale in guerra, preparati a lanciarti in una spedizione emozionante che amplierà i tuoi orizzonti e risveglierà il tuo spirito d’avventura.

Sweet Magnolias. (L to R) Brooke Elliott as Dana Sue Sullivan, Heather Headley as Helen Decatur in episode 310 of Sweet Magnolias. Cr. Courtesy Of Netflix © 2023

Il colore delle magnolie – stagione 3 (serie tv) – 20 luglio

Dopo la rissa da Sullivan, Maddie cerca il modo migliore di aiutare Cal mentre prova a tenere a bada le proprie emozioni. Helen affronta decisioni difficili sugli uomini della sua vita e Dana Sue vorrebbe a usare il lascito di Miss Frances per aiutare la comunità, senza turbare la famiglia. L’identità della persona che ha tagliato i pneumatici sconvolge la cittadina di Serenity. La nuova votazione ha conseguenze inattese e sbocciano amori sorprendenti in ogni generazione. Nel corso della stagione le donne affrontano questi problemi e le complicazioni collegate con il tipico affetto, umorismo e dedizione nei confronti l’una della dell’altra e dei propri cari che le contraddistinguono… e con tanti margarita.

Le super 4 di Mama K (serie tv) – 20 luglio

Mama K’s Team 4 narra la storia di quattro ragazze adolescenti della neofuturistica città africana di Lusaka, in Zambia, che vengono ingaggiate da un agente segreto in pensione ancora intenzionato a salvare il mondo. Nel passaggio da compagne di scuola a supereroine in incognito in lotta contro i supercattivi, la loro combriccola di amiche si trasforma nell’unità Mama K’s Team 4!

Mama K’s Team 4 è creata dalla sceneggiatrice zambiana Malenga Mulendema.

They Cloned Tyrone – (L-R) Jamie Foxx (Producer) as Slick Charles, Teyonah Parris as Yo-Yo and John Boyega as Fontaine in They Cloned Tyrone. Cr. Parrish Lewis/Netflix © 2023.

Hanno clonato Tyrone (film) – 21 luglio

In questo giallo pulp, una serie di eventi inquietanti mette un trio improbabile (Boyega, Foxx e Parris) sulle tracce di un terribile complotto governativo.

Unknown 4: La macchina del tempo cosmica (docuserie) –

Grazie all’accesso esclusivo dietro le quinte dell’ambiziosa missione della NASA per il lancio del Telescopio Spaziale James Webb, seguiamo un team di ingegneri e scienziati mentre compiono un nuovo passo da gigante nella nostra sfida per la comprensione dell’universo.

UNKNOWN è una docuserie in quattro parti che racconta storie mozzafiato di esplorazione e avventura in territori incontaminati. Ciascuno dei quattro film che usciranno a distanza di una settimana uno dall’altro si spinge oltre i confini della conoscenza, si avventura in regioni inesplorate e svela i segreti del nostro mondo attraverso le storie di persone e luoghi straordinari mai catturati prima dalla telecamera. Dalla scoperta del più antico cimitero del mondo a uno sguardo mozzafiato sull’uso dell’intelligenza artificiale in guerra, preparati a lanciarti in una spedizione emozionante che amplierà i tuoi orizzonti e risveglierà il tuo spirito d’avventura.

Paradise. Kostja Ullmann as Max and Marlene Tanczik as Elena in Paradise. Cr. Courtesy of Netflix © 2023

Paradise (film) – 27 luglio

Cedere la propria esistenza in cambio di denaro: in un futuro non troppo lontano, un metodo per trasferire anni di vita da una persona all’altra ha cambiato il mondo per sempre, trasformando la startup biotecnologica AEON in un’azienda farmaceutica multimiliardaria.

Elena e Max hanno una vita quasi perfetta. Ma quando la coppia si trova di fronte a inaspettate richieste di risarcimento assicurativo che non può pagare, tutto cambia in un istante: per saldare i debiti, Elena (Marlene Tanzcik) deve “pagare” 40 anni della sua vita. Derubati di un futuro insieme, i due devono fare i conti con quello che resta della loro esistenza. Max (Kostja Ullmann), che lavora per AEON, fa di tutto per recuperare gli anni perduti di Elena. Ma nulla sarà più come prima.

La dama del silencio (film) – 27 luglio

Il 2000 segna l’inizio di un nuovo decennio a Città del Messico. Una serie di omicidi paralizza la polizia della capitale: anziane signore strangolate nelle loro case. Il profilo sociale delle vittime provoca la rabbia del pubblico e un’attenzione senza precedenti da parte dei media. L’ufficio del procuratore generale dà fondo a tutte le risorse disponibili tentando in vari modi di catturare il primo serial killer della storia del Messico. Il sospettato identificato dai testimoni è una persona alta, corpulenta e forte, che si finge infermiere per conquistare la fiducia delle vittime. A gennaio 2006, dopo oltre quaranta omicidi, diversi arresti falliti e svariate incongruenze, una donna viene arrestata in pieno giorno: si chiama Juana Barraza. Nota nel mondo della lucha libre come “La dama del silencio” e definita dai media “L’assassina delle vecchiette”, rimarrà con questi soprannomi negli annali della cronaca nera e nella peculiare cultura popolare del Messico.

Il racconto perfetto (miniserie) – 28 luglio

Margot e David vengono da mondi diversi. Lei è l’ereditiera di un impero alberghiero. Lui deve svolgere tre lavori per sbarcare il lunario. Ma quando le loro strade si incrociano, si rendono conto che solo loro potranno aiutarsi a vicenda a riconquistare le proprie anime gemelle.

Miraculous – Le storie di Ladybug e Chat Noir: Il film (film) – 28 luglio

Il primo lungometraggio del franchise Miraculous, Miraculous – Le storie di Ladybug e Chat Noir: Il film segue le avventure di Marinette, un’adolescente come tante la cui vita a Parigi acquista una dimensione sovrumana quando diventa Ladybug. Dotata di poteri magici di creazione, Ladybug deve unirsi all’opposto ma complementare Chat Noir per salvare la città quando un nuovo cattivo scatena il caos.

D.P. stagione 2 (serie tv) – 28 luglio

Jun-ho e Ho-yeol della squadra di ricerca dei disertori (D.P.) continuano a lottare contro la dura realtà e le ingiustizie in questa serie di Netflix.

Capitano Fall – parte 1 (serie tv) – 28 luglio

Un inesperto capitano dal cuore d’oro si trova inconsapevolmente alla guida di una nave dedita al contrabbando per uno spietato cartello internazionale che lo usa come capro espiatorio nel caso in cui le autorità scoprano i loro loschi affari.

Bastard!! – L’oscuro dio distruttore – stagione 2 (serie tv) – 31 luglio

Sotto la guida degli onnipotenti Quattro re celesti, l’Armata Ribelle delle Tenebre continua a espandere il suo potere nel tentativo di controllare il mondo cercando di far risorgere il dio della distruzione Anslasax. Il regno di Meta-Likana al centro del Continente è attaccato dal mago al comando dell’Armata e per salvarlo Tia Nort Yoko (la figlia del gran sacerdote) deve decidere se far risorgere l’antico grande mago che una volta voleva governare il mondo, ma che ora è imprigionato nel corpo del suo amico d’infanzia Rusie Renren. Solo il bacio di una vergine potrà sciogliere l’incantesimo. Con la minaccia di un pericolo imminente, Yoko sfiora le labbra di Rusie con le sue e in quel momento un’energia oscura e potente si diffonde nell’aria.

Torna così in vita il leggendario mago Dark Schneider, il personaggio più potente, sfrenato e affascinante di tutti!

