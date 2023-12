Cos’è di tendenza al momento su Netflix in Italia e nel mondo? In questo nostro speciale settimanale troverete tutte le risposte alle vostre domande. A giugno 2023, Netflix ha cambiato il metodo di misurazione della sua Top10 dei contenuti originali più popolari. D’ora in poi, le classifiche del martedì che vengono diffuse da Netflix non mostreranno più solo il numero di ore visualizzate, ma una cifra che corrisponde al numero di ore visualizzate diviso la durata della serie o del film, proponendo poi quelle che vengono definite vere e proprie “visualizzazioni medie“. Inoltre, la misurazione per definire la popolarità di un film o una serie tv non si limiterà più alle prime 4 settimane, ma salirà a tre mesi, ovvero 91 giorni.

Qui per i dettagli: Netflix cambia metrica per le Top10, Mercoledì batte Stranger Things 4

Questo weekend, in vetta alla classifica delle serie più viste in Italia su Netflix, troviamo la seconda stagione di Odio il Natale, la serie originale con Pilar Fogliati. Al secondo posto debutta Uno splendido errore, la serie tv drammatica per adolescenti che vede al centro Jackie, la cui vita perfetta viene sconvolta quando si trasferisce da un grattacielo di New York a un ranch in Colorado per vivere con la grande famiglia della sua tutrice legale. Terzo posto per Pax Massilia, la serie francese creata da Kamel Guemra. Quarto posto per Obliterated – Una notte da panico con Shelley Hennig e Nick Zano. Resiste la nuova serie drammatica svedese Una famiglia quasi normale che segue i tre punti di vista di una famiglia coinvolta in un’indagine per omicidio. Nel corso della sua seconda settimana di sfruttamento, la serie ha ottenuto un ottimo risultato: 10,500,000 di visualizzazioni in tutto il mondo (47,700,000 di ore viste). Sesta posizione per La Seconda Guerra Mondiale: voci dal fronte, la docuserie che racconta anno per anno i momenti cruciali della guerra. Ottima tenuta per Un professore che si conferma al settimo posto.Scende in ottava posizione Squid Game: La sfida che nel corso della seconda settimana ha ottenuto 11,400,000 visualizzazioni in tutto il mondo (85,000,000 di ore viste). Il reality è stato già rinnovato per una seconda stagione. Nono posto per Di4ri, mentre chiude Suburræterna, la serie originale Netflix italiana con Giacomo Ferrara.

Odio il Natale (Originale Netflix) Uno splendido errore (Originale Netflix) Pax Massilia (Originale Netflix) Obliterated – Una notte da panico (Originale Netflix) Una famiglia quasi normale (Originale Netflix) La Seconda Guerra Mondiale: voci dal fronte (Originale Netflix) Un professore Squid Game: La sfida (Originale Netflix) Di4ri (Originale Netflix) Suburræterna (Originale Netflix)

Il Mondo dietro di te (Originale Netflix) Family Switch (Originale Netflix) Intreccio di destini I peggiori giorni Unica (Originale Netflix) La tavola di Natale Leo (Originale Netflix) Fast and Furious 8 Il mammone Come sempre a Natale (Originale Netflix)

# TV Shows Movies 1 Uno splendido errore Il Mondo dietro di te 2 La Seconda Guerra Mondiale: voci dal fronte The Super Mario Bros. Movie 3 The Great British Baking Show: Holidays Love and Monsters 4 Obliterated – Una notte da panico Family Switch 5 Squid Game: La sfida Leo 6 Bad Surgeon: Love Under the Knife Le avventure di Sharkboy e Lavagirl in 3-D 7 Young Sheldon Suicide Squad 8 School Spirits DC League of Super-Pets 9 Stavros Halkias: Fat Rascal Lucy 10 Pax Massilia Black Adam

