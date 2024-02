Cos’è di tendenza al momento su Netflix in Italia e nel mondo? In questo nostro speciale settimanale troverete tutte le risposte alle vostre domande. A giugno 2023, Netflix ha cambiato il metodo di misurazione della sua Top10 dei contenuti originali più popolari. D’ora in poi, le classifiche del martedì che vengono diffuse da Netflix non mostreranno più solo il numero di ore visualizzate, ma una cifra che corrisponde al numero di ore visualizzate diviso la durata della serie o del film, proponendo poi quelle che vengono definite vere e proprie “visualizzazioni medie“. Inoltre, la misurazione per definire la popolarità di un film o una serie tv non si limiterà più alle prime 4 settimane, ma salirà a tre mesi, ovvero 91 giorni.

Questo weekend, in cima alla classifica delle serie più viste su Netflix in Italia, troviamo la serie originale romantica dal tono dolceamaro One Day che sale di una posizione rispetto alla settimana scorsa: ottimo passaparola ma anche pochissime novità a far da controprogrammazione. Nel corso della sua prima settimana nel mondo, la serie con Leo Woodall ha ottenuto 5,300,000 visualizzazioni (35,200,000 di ore viste). Secondo posto per la giapponese House of Ninjas che racconta di un produttore di saké in difficoltà, di una casalinga annoiata di tre ragazzini e della loro nonna. Chi sospetterebbe che questa famiglia ordinaria è composta da abili ninja? Al terzo posto la settima stagione della popolare serie targata Adult Swim Rick and Morty mentre al quarto posto Griselda, la serie originale Netflix con Sofia Vergara che ha ottenuto un discreto riscontro in tutto il mondo. Sale di una posizione Un inganno di troppo, uno dei maggiori successi di Netflix degli ultimi mesi.

Sesta posizione per AIRawabi School for Girls che è tornata con una seconda stagione. Settimo posto per Machos alfa, la serie spagnola con Gorka Otxoa e Fele Martinez. Ottavo posto per Baby Bandito, serie tv originale cilena che racconta di come uno skater qualunque sa riuscito a rubare sei miliardi di pesos cileni. Nono posto per Luz – La luce del cuore, una nuova serie originale brasiliana mentre è ancora una volta Mare Fuori a chiudere la top 10.

La top 10 delle serie tv più viste nelle ultime 24 ore in Italia

One Day (Originale Netflix) House of Ninjas (Originale Netflix) Rick and Morty Griselda (Originale Netflix) Un inganno di troppo (Originale Netflix) AIRawabi School for Girls (Originale Netflix) Machos alfa (Originale Netflix) Baby Bandito (Originale Netflix) Luz – La luce del cuore (Originale Netflix) Mare Fuori

La top 10 dei film più visti nelle ultime 24 ore in Italia

Einstein e la bomba (Originale Netflix) Players (Originale Netflix) Abisso (Originale Netflix) Cenere Cattivissimo Me 3 Il diavolo veste Prada Uccidimi, tesoro! (Originale Netflix) Minions Cattivissimo Me 2 Orion e il buio (Originale Netflix)

Le serie e i film più visti negli USA nelle ultime 24 ore su Netflix:

# Serie tv Film 1 Love Is Blind Players 2 The Tourist Lover, Stalker, Killer 3 Resident Alien Einstein e la bomba 4 The Vince Staples Show The Super Mario Bros. Movie 5 One Day American Assassin 6 Taylor Tomlinson: Have It All Orion e il buio 7 Griselda Minions 8 House of Ninjas Seraphim Falls 9 Warrior The Re-Education of Molly Singer 10 American Nightmare Tom & Jerry

Ecco la Top 10 delle serie tv più popolari in tutto il mondo su Netflix il 18 febbraio 2024:

Ecco la Top 10 dei film più popolari in tutto il mondo su Netflix il 18 febbraio 2024:

