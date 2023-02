Netflix: Outer Banks vince il weekend in Italia e nel mondo, ottimi risultati per Lidia Poët

Cos’è di tendenza al momento su Netflix in Italia e nel mondo? In questo nostro speciale settimanale troverete tutte le risposte alle vostre domande. Anche se a partire da novembre 2021, Netflix ha iniziato a diffondere gli ascolti effettivi delle serie e dei film sulla piattaforma, le classifiche che troverete in questo articolo indicano pressoché in anticipo quali sono i titoli di maggior successo della settimana in Italia, negli Stati Uniti e nel mondo. Outer Banks conquista la vetta in Italia e nel mondo.

Questo weekend in vetta alla classifica delle serie tv più viste in Italia troviamo Outer Banks che con gli episodi della terza stagione è riuscita a superare Mare Fuori che nelle scorse settimane era riuscita a bloccare sia You che La legge di Lidia Poët. Questo weekend si è spostato tutto di una posizione: al secondo posto scende Mare Fuori e al terzo Lidia Poët mentre You è scesa in sesta posizione. Segnaliamo che La legge di Lidia Poët durante la sua prima settimana di sfruttamento nel mondo è stata vista per un totale di 28,250,000 ore: un risultato al di sopra di ogni più rosea aspettativa. Debutta al quarto posto Tríada, la serie tv messicana che racconta di un’agente della scientifica che cerca risposte dopo aver incontrato una sconosciuta che le assomiglia come una goccia d’acqua. La serie originale Netflix sta ottenendo un ottimo riscontro in tutto il mondo e attualmente si trova al secondo posto delle serie più viste del weekend. Quinto posto per la quinta stagione di Formula 1: Drive to Survive. Come anticipato più in alto scende in sesta posizione You che nel corso della sua seconda settimana di sfruttamento è stata vista per 64,060,000 ore – in calo rispetto all’ottimo debutto: va precisato però che la prima parte della quarta stagione è composta da soli 5 episodi. Al settimo posto c’è Physical: da 100 a 1, uno show che vede cento concorrenti in condizioni fisiche perfette gareggiare in una serie di sfide estenuanti per poter primeggiare e conquistare il premio finale in denaro. Ottavo posto per S.W.A.T. mentre chiudono l’immancabile Mercoledì e la serie horror Red Rose.

Nonostante le tiepidissime recensioni, Un fantasma in casa conquista la vetta dei film più visti in Italia e nel mondo. La nuova commedia originale Netflix Da me o da te, che vede nel cast Reese Witherspoon e Ashton Kutcher, ha totalizzato nel corso della sua seconda settimana circa 53,810,000 ore.

La top 10 delle serie tv più viste nelle ultime 24 ore in Italia

Mare Fuori La legge di Lidia Poët (Originale Netflix) YOU (Originale Netflix) Red Rose S.W.A.T. Physical: da 100 a 1 (Originale Netflix) Rapinatori – La Serie Tutte le volte che ci siamo innamorati (Originale Netflix) Mercoledì (Originale Netflix) La ragazza e il cosmonauta (Originale Netflix)

La top 10 dei film più visti nelle ultime 24 ore in Italia

Un fantasma in casa (Originale Netflix) The Strays (Originale Netflix) 7 donne e un mistero Il momento di uccidere Io sono l’abisso Da me o da te (Originale Netflix) Dune Knight and day – Innocenti bugie Benvenuti in casa Esposito Mission: Impossibile – Fallout

Le serie tv e i film più visti del weekend negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore:

# Serie tv Film 1 Outer Banks Un fantasma in casa 2 Murdaugh Murders: A Southern Scandal The Strays 3 Perfect Match The Woman King 4 Formula 1: Drive to Survive Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo 5 Triada 2 Guns 6 You Da me o da te 7 Full Swing Sing 2 8 New Amsterdam Il talento di Mr. Crocodile 9 Physical: 100 You People 10 Pasión de gavilanes Trolls

Ecco la Top 10 dei Film più popolari in tutto il mondo su Netflix il 26 febbraio 2023:

Ecco la Top 10 delle serie tv più popolari in tutto il mondo su Netflix il 26 febbraio 2023: