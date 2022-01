Cos’è di tendenza al momento su Netflix in Italia e nel mondo? In questo nostro speciale settimanale troverete tutte le risposte alle vostre domande. Anche se a partire da novembre 2021, Netflix ha iniziato a diffondere gli ascolti effettivi delle serie e dei film sulla piattaforma, le classifiche che troverete in questo articolo indicano pressoché in anticipo quali sono i titoli di maggior successo della settimana in Italia, negli Stati Uniti e nel mondo. Ozark e Il Trattamento Reale sono rispettivamente la serie e il film più visti al mondo mentre Manifest continua ad essere il titolo più visto in Italia.

Questo weekend in vetta alla classifica dei titoli più visti su Netflix Italia troviamo per la terza settimana consecutiva l’inarrestabile fenomeno di Netflix targato NBC: Manifest. Vi ricordiamo che la serie è stata cancellata dal network americano e successivamente rinnovata per una quarta e ultima stagione dal colosso dello streaming. Una decisione presa in seguito ai numeri stratosferici ottenuti dalla serie sulla piattaforma (e questo risultato italiano ne è l’ennesima conferma). Seconda posizione per il film originale Netflix Il Trattamento Reale che vede nel cast Laura Marano e Mena Massoud. La storia racconta di una parrucchiera newyorchese di nome Izzy che viene assunta per le nozze di un affascinante principe, ma quando tra loro scocca la scintilla vincerà l’amore o il dovere? Debutta in terza posizione Too Hot to Handle grazie all’aggiunta dei nuovi episodi della terza stagione. Resiste in quarta posizione For Life, la serie creata da Hank Steinberg targata ABC che dopo ascolti insoddisfacenti in territorio americano è stata cancellata dopo due stagioni. Quinta posizione per Archive 81 – Universi alternativi, la serie originale Netflix che in questi ultimi giorni sta godendo di un ottimo passaparola. Sesto posto per la serie S.W.A.T. Settimo posto per Ozark, una delle serie di maggior successo di Netflix che tuttavia nel nostro paese non è main riuscita a decollare. Ottava posizione per The Good Doctor mentre in nona posizione Monaco – Sull’orlo della guerra, un film originale Netflix che tratta della tesa Conferenza di Monaco del 1938. Chiude la Top 10 Sicario- Day of Soldado diretto da Stefano Sollima.

La top 10 dei titoli più visti nelle ultime 24 ore in Italia

Manifest Il trattamento reale Too Hot to Handle For Life Archive 81 – Universi alternativi S.W.A.T. Ozark The Good Doctor Monaco – Sull’orlo della guerra Sicario- Day of Soldado

La top 10 dei titoli più visti nelle ultime 24 ore negli Stati Uniti

Ozark Archive 81 – Universi alternativi Too Hot to Handle Il trattamento reale Cheer Cobra Kai Annabelle: Creation Brazne The Witcher That Girl Lay Lay

Ecco la Top 10 dei Film più popolari in tutto il mondo su Netflix il 23 gennaio 2022:

Ecco la Top 10 delle serie tv più popolari in tutto il mondo su Netflix il 23 gennaio 2022:

