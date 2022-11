Netflix ora permette di scollegare dispositivi dal proprio account

Dopo il trasferimento del profilo, ora Netflix sta lanciando una nuova funzione chiamata “gestisci accessi e dispositivi” che permette agli utenti di vedere quali dispositivi sono connessi al proprio account. In questo modo, se necessario, è possibile disattivare qualsiasi accesso da remoto.

Nell’annunciare questa funzione, Netflix sottolinea come sia utile in particolare durante i viaggi, oppure se si vuole “scacciare” dal proprio account un ex fidanzato/a oppure un amico o un compagno di stanza, o addirittura qualcuno che utilizza l’account senza permesso. Ma la realtà è che presto potrebbe essere utile per “gestire” la situazione quando Netflix inizierà a prendere provvedimenti per la condivisione della password di uno stesso account tra utenti che non condividono la stessa abitazione.

Nel corso del 2023 Netflix dovrebbe lanciare una maggiorazione nel prezzo dell’abbonamento per ciascun utente che vive al di fuori del nucleo famigliare (si parla di circa 3 dollari). Una maggiorazione che è stata già testata in Sud America, dove si concentra percentualmente il maggior numero di abbonati che condividono le password.

Gestisci accessi e dispositivi: la spiegazione di Netflix