Netflix potrebbe rimuovere dal catalogo dei titoli disponibili nel Regno Unito molti film e varie serie tv in risposta al possibile controllo di Ofcom sui contenuti, eventualità che ha suscitato perplessità e preoccupazioni anche tra le fila di Disney.

Alcuni ministri britannici vorrebbero che le piattaforme di streaming siano controllate come le emittenti tradizionali, potenzialmente rischiando quindi multe fino a 250.000 sterline nel caso in cui propongano contenuti considerati offensivi. I servizi di streaming, inoltre, dovrebbero offrire uno “sguardo imparziale” agli eventi contemporanei, in particolare per quanto riguarda le “attuali politiche pubbliche” e “le controversie politiche o industriali”.

Netflix ha risposto presentando un documento ai responsabili del settore della cultura e dei mezzi di comunicazione sostenendo che la bozza della legge è “nebulosa” e potenzialmente troppo “onerosa” da applicare per le piattaforme. I portavoce del colosso dello streaming sostengono che rispettare le nuove regole obbligherebbe a controllare costantemente il proprio catalogo, eliminando regolarmente dei titoli a prescindere da quando hanno debuttato in streaming:

La gamma e la varietà del contenuto di Netflix, generalmente considerato un punto di forza della nostra offerta per quanto riguarda offrire la massima libertà di scelta agli spettatori britannici, potrebbe diventare ugualmente una potenziale fonte di rischio dal punto di vista delle possibili lamentele se dovesse passare sotto il controllo di Ofcom. Senza una chiarezza maggiore riguardante la portata e l’applicazione di queste regole, sarebbe inevitabilmente più facile rimuovere preventivamente dei contenuti dal nostro catalogo britannico piuttosto che rischiare il peso dell’oneroso rispetto della normativa e della potenziale responsabilità.

Netflix, inoltre, ha sottolineato che anche persone al di fuori del Regno Unito potrebbero lamentarsi con Ofcom e ha sostenuto che le regole per le piattaforme di streaming dovrebbero essere diverse da quelle che riguardano le emittenti tradizionali perché le persone scelgono in modo attivo i contenuti da vedere.

Anche Disney ha espresso le sue perplessità in un documento di quattro pagine in cui si sostiene che i metodi con cui è possibile proteggere gli utenti, limitando l’accesso ai contenuti anche in base all’età, differenzia in modo significativo la propria attività rispetto a quella dei network tradizionali.

Che ne pensate delle critiche rivolte ai possibili regolamenti che le piattaforme di streaming come Netflix e Disney+ potrebbero dover rispettare nel Regno Unito?

Fonte: Deadline



I film e le serie imperdibili