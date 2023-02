Netflix ha rimosso una funzione poco usata dagli utenti

Netflix, senza troppo clamore o attenzione da parte degli utenti, ha rimosso una funzione: l’opzione “Sorprendimi” che era stata introdotta nel 2021.

Da alcuni anni era infatti possibile affidarsi agli algoritmi della piattaforma per iniziare la visione di un titolo tra i tanti contenuti proposti, scelto in base alle proprie preferenze e alla cronologia legata alla visione. L’opzione, simile allo shuffle usato durante l’ascolto di brani musicali, era stata ideata per chi non aveva le idee chiare, o la voglia, di scegliere cosa guardare.

Un portavoce di Netflix ha ora confermato al The Wall Street Journal che la funzione è stata rimossa nel mese di gennaio perché non era utilizzata abbastanza, aggiungendo:

Continueremo a esplorare altri modi per dare ai membri altre opzioni e modi per esplorare e scoprire i contenuti che vogliono vedere.

Che ne pensate del fatto che Netflix abbia eliminato la funzione Sorprendimi? L’avevate usata?

