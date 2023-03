Netflix: Shadow & Bone vince il weekend, Era Ora con Edoardo Leo bene nel mondo

Cos’è di tendenza al momento su Netflix in Italia e nel mondo? In questo nostro speciale settimanale troverete tutte le risposte alle vostre domande. Anche se a partire da novembre 2021, Netflix ha iniziato a diffondere gli ascolti effettivi delle serie e dei film sulla piattaforma, le classifiche che troverete in questo articolo indicano pressoché in anticipo quali sono i titoli di maggior successo della settimana in Italia, negli Stati Uniti e nel mondo. You lascia il posto alla seconda attesissima stagione di Shadow & Bone.

Questo weekend in vetta alla classifica delle serie tv più viste in Italia troviamo la seconda stagione di Shadow & Bone, la serie fantasy con Jessie Mei Li e Ben Barnes che senza alcuna sorpresa è in vetta alle classifiche di quasi tutti i paesi dove il servizio di streaming è disponibile. Segue l’immancabile Mare Fuori mentre al terzo posto troviamo la serie spagnola originale Netflix Hasta el cielo: La serie che racconta di Sole, una donna che dopo la morte del marito decide che il modo migliore di prendersi cura del figlio è diventare un criminale… anche se ciò significa essere la rivale del proprio padre. Scende al quarto posto You, che settimana scorsa ha totalizzato in tutto il mondo 75,810,000 ore: un buon risultato soprattutto se si somma alle cifre raggiunte dalla serie con la prima parte uscita a febbraio.

Resiste al quinto posto The Glory, la serie tv drammatica coreana con al centro una donna che anni dopo aver subito un terribile abuso al liceo decide di attuare un elaborato piano di vendetta per far pagare ai colpevoli i loro crimini. Sesto posto per L’isola e il maestro, la serie originale Netflix greca che vede al centro un musica musicista che accetta di dirigere un festival su un’isola pittoresca dove vive un amore inaspettato e si ritrova coinvolto nei problemi di altre persone. Settimo posto per Viola come il mare mentre scende all’ottavo posto Outer Banks, che nel corso della sua seconda settimana ha totalizzato quasi 45 milioni di ore viste nel mondo. Chiudono Entrevias e Sex/Life.

Era ora con Edoardo Leo è il film più visto del weekend.

La top 10 delle serie tv più viste nelle ultime 24 ore in Italia

Shadow & Bone (Originale Netflix) Mare Fuori Hasta el cielo: La serie (Originale Netflix) You (Originale Netflix) The Glory L’isola e il maestro Viola come il mare Outer Banks (Originale Netflix) Entrevías (Originale Netflix) Sex/Life (Originale Netflix)

La top 10 dei film più visti nelle ultime 24 ore in Italia

Era ora (Originale Netflix) Luther: Verso l’inferno (Originale Netflix) Noise (Originale Netflix) L’elefante del mago (Originale Netflix) Don’t let go Money Shot: la storia di Pornhub Robin Hood principe dei ladri Re dell’ombra Niente di nuovo sul fronte occidentale The Mule

Le serie tv e i film più visti del weekend negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore:

# Serie TV Film 1 Shadow and Bone Dragged Across Concrete 2 You Luther: The Fallen Sun 3 Outer Banks Kick-Ass 2 4 The Glory Riddick 5 MH370: The Plane That Disappeared L’elefante del mago 6 Outlast Money Shot: The Pornhub Story 7 Hasta el cielo: La serie The Chronicles of Riddick 8 Dance 100 The Hunger Games: Catching Fire 9 Wednesday Pitch Black 10 Perfect Match Minions: The Rise of Gru

Ecco la Top 10 delle serie tv più popolari in tutto il mondo su Netflix il 19 marzo 2023:

Ecco la Top 10 dei Film più popolari in tutto il mondo su Netflix il 19 marzo 2023: