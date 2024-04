L’incursione di Kim Kardashian nel mondo del cinema e della televisione prosegue con un’altra operazione commerciale di alto profilo, che coinvolge da vicino la star dei reality e imprenditrice. Dopo un’asta concorrenziale protrattasi per tutta la settimana, fonti hanno riferito a Deadline che il colosso dello streaming Netflix si è aggiudicati lo sviluppo di Calabasas, una serie televisiva di cui la Kardashian è produttrice esecutiva insieme alla co-protagonista di American Horror Story Emma Roberts, alla creatrice di Pretty Little Liars I. Marlene King, e ad Alexandra Milchan (Tár). Secondo gli addetti ai lavori, sono state presentate altre due offerte da parte di importanti acquirenti, ma Netflix ha proposto l’offerta vincente entro la fine della settimana.

Calabasas è basato sul libro If You Lived Here You’d Be Famous By Now di Via Bleidner, con King che scriverà l’adattamento e fungerà da showrunner.

Nel filone di The O.C. e Beverly Hills 90210, Calabasas segue Via, una sedicenne cresciuta in una scuola cattolica del Midwest, il cui mondo viene stravolto quando la sua famiglia si trasferisce e lei è costretta ad adattarsi al frenetico mondo della Calabasas High, dove nulla è come sembra e tutti cercano di essere qualcun altro. È un luogo in cui i sogni diventano realtà… ma non senza complicazioni e conseguenze a volte impreviste. La Kardashian è produttrice esecutiva insieme alla King e alla sua compagna Lauren Wagner tramite Long Lake Media, Belletrist Productions per Roberts, Karah Preiss e Matt Matruski e Milchan, che ha avuto i diritti del suo libro, tramite la sua agenzia Crescentline.

La Kardashian e la sua famiglia hanno reso la città di Calabasas un nome conosciuto in tutto il mondo, quindi il suo coinvolgimento ha aumentato notevolmente il valore della confezione. Questo è il suo quarto progetto di alto profilo venduto dopo la fine dello sciopero: i tre precedenti sono stati i lungometraggi Fifth Wheel, anch’esso passato a Netflix con la Kardashian come protagonista, e un thriller ancora senza titolo ad Amazon, oltre a un altro progetto da protagonista, una serie legal drama per Hulu, in collaborazione con il co-creatore/produttore esecutivo di AHS Ryan Murphy.

Oltre a produrre e sviluppare la serie di successo di Freeform Pretty Little Liars, la King ha anche scritto e prodotto gli spinoff Ravenswood e PLL: The Perfectionists. È produttrice esecutiva di PLL: Original Sin, la cui seconda stagione verrà lanciata l’8 maggio su Max.

