Il 14 novembre si terrà un nuovo esperimento in diretta per Netflix: dopo lo spettacolo di stand-up di Chris Rock, Selective Outrage, ora tocca a un evento sportivo intitolato The Netflix Sport.

Si tratta di una sorta di torneo di golf tra celebrità, con squadre composte dai protagonisti delle serie documentaristiche di Netflix Formula 1: Drive to Survive e Full Swing.

L’evento verrà trasmesso in diretta alle tre del pomeriggio del 14 novembre (in Italia sarà mezzanotte del 25 novembre) e si terrà al Wynn Golf Club di Las Vegas, in partnership con il Grand Prix di Las Vegas che si svolgerà due giorni dopo. Tra gli sportivi coinvolti ci saranno i piloti di Formula 1 Alex Albon (Williams Racing), Pierre Gasly (BWT Alpine F1 Team), Lando Norris (McLaren Racing) e Carlos Sainz (Scuderia Ferrari); e i golfisti Rickie Fowler, Max Homa, Collin Morikawa e Justin Thomas.

Due anni fa Netflix aveva smentito di voler proporre nella propria programmazione anche eventi sportivi, e non ci sono notizie di trattative per i diritti streaming di qualche sport. Tuttavia negli ultimi due anni molto è cambiato, e non stupirebbe se a un certo punto iniziasse a fare concorrenza a ESPN, Amazon e Apple anche su questo fronte. Tuttavia, The Netflix Cup appare come un espediente per promuovere la propria programmazione sportiva documentaristica, oltre all’opportunità di testare nuovamente la trasmissione in streaming dal vivo. Nel 2024, lo ricordiamo, Netflix trasmetterà dal vivo la cerimonia di premiazione degli Screen Actors Guild Awards.

