Cos’è di tendenza al momento su Netflix in Italia e nel mondo? In questo nostro speciale settimanale troverete tutte le risposte alle vostre domande. Anche se a partire da novembre 2021, Netflix ha iniziato a diffondere gli ascolti effettivi delle serie e dei film sulla piattaforma, le classifiche che troverete in questo articolo indicano pressoché in anticipo quali sono i titoli di maggior successo della settimana in Italia, negli Stati Uniti e nel mondo. L’accoppiata Chris Hemsworth e Netflix sembra aver fatto centro di nuovo: Spiderhead è il film più visto del weekend in Italia e nel mondo.

Questo weekend in vetta alla classifica dei titoli più visti su Netflix Italia troviamo nuovamente Stranger Things con la prima parte della quarta stagione dopo aver lasciato la settimana scorsa un weekend di gloria alla sesta e conclusiva stagione di Peaky Blinders, la serie britannica con Cillian Murphy che comunque resiste in seconda posizione. Solo per darvi un po’ di dati a disposizione, Stranger Things dopo quattro settimane è stata vista per un totale di 781,040,000 di ore battendo qualsiasi record per quanto riguarda le serie in lingua inglese. Terza posizione per Spiderhead, il film ad alto budget con Chris Hemsworth e Miles Teller diretto da Joseph Kosinski. Com’era prevedibile, il film è il più visto nelle ultime 24 ore in Italia e nel resto del mondo. Mercoledì ci aspettiamo grandi numeri ma basteranno a giustificare il budget da 200 milioni di dollari? Le recensioni da parte della critica non sono particolarmente entusiaste e il pubblico di iMDB al momento ha assegnato al film un punteggio pari a 5.5/10. Segue al quarto posto Mare Fuori, la serie italiana che racconta di giovani napoletani che esplicano l’amicizia, l’amore e i sogni di un futuro migliore in un carcere minorile a picco sul mare. Quinto posto per Hustle, il film dramedy sul basket con Adam Sandler che racconta di un talent scout dell’NBA disincantato, di un giocatore sconosciuto con un passato discutibile: due emarginati che inseguono un sogno e un a sola possibilità di realizzarlo. Il film ha avuto un ottimo debutto durante i suoi primi tre giorni di sfruttamento: 84,580,000 di ore! Ennesima dimostrazione dello star power di Sandler. Vedremo in settimana come avrà retto considerando anche l’ingresso di Spiderhead in classifica. Sesto posto per Privacy, settimo per First Kill – che ha segnato un discreto debutto lo scorso weekend con 30 milioni di ore. Chiudono la top 10 Blindspot, il film originale Netflix La parata dei cuori e infine il film italiano La Paranza dei bambini.

La top 10 dei titoli più visti nelle ultime 24 ore in Italia

Stranger Things Peaky Blinders Spiderhead Mare Fuori Hustle Privacy First Kill Blindspot La parata dei cuori La Paranza dei bambini

La top 10 dei film e delle serie tv e dei film più visti nelle ultime 24 ore negli Stati Uniti

Ecco la Top 10 dei Film più popolari in tutto il mondo su Netflix il 19 giugno 2022:

Ecco la Top 10 delle serie tv più popolari in tutto il mondo su Netflix il 19 giugno 2022: