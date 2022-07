Netflix: Stranger Things è ancora la serie più vista ma è Mare Fuori la vera sorpresa in Italia￼

Cos’è di tendenza al momento su Netflix in Italia e nel mondo? In questo nostro speciale settimanale troverete tutte le risposte alle vostre domande. Anche se a partire da novembre 2021, Netflix ha iniziato a diffondere gli ascolti effettivi delle serie e dei film sulla piattaforma, le classifiche che troverete in questo articolo indicano pressoché in anticipo quali sono i titoli di maggior successo della settimana in Italia, negli Stati Uniti e nel mondo. Stranger Things ancora una volta è il titolo più visto al mondo: in arrivo nuovi record?

Questo weekend in vetta alla classifica delle serie tv più viste su Netflix Italia troviamo per l’ennesima settimana la seconda parte della quarta stagione di Stranger Things. La serie ha infranto un nuovo record: 1,151,240,000 di ore nei primi 28 giorni di sfruttamento battendo ogni record (dietro solo a Squid Game che non è però una serie in lingua inglese). Al secondo posto troviamo Mare Fuori che settimana dopo settimana ha scalato la classifica grazie a un ottimo passaparola finendo per conquistare così il podio italiano di Netflix: davvero un grande successo. La serie composta per ora da due stagioni – che originariamente è andata in onda in prima serata su Rai 2 – racconta le storie di un gruppo di ragazzi rinchiusi nell’Istituto di Pena Minorile (IPM) di Napoli, liberamente ispirato al carcere di Nisida. Scende al terzo posto The Umbrella Academy con la sua terza stagione e che nel corso della sua seconda settimana di sfruttamento – anche per colpa di Stranger Things – è stata vista per un totale di 87,980,000 ore. Quarto posto per Quella notte infinita, la serie originale Netflix spagnola che racconta di un gruppo di alcuni individui armati che circondando un carcere psichiatrico per catturare un serial killer imprigionato, ma non sono pronti per la battaglia che si scatena. Quinta posizione per Inazuma Eleven, l’anime del 2009 che racconta di un giovane e talentoso portiere che prova a risollvare le stori della mediocre squadra scolastica. Scende in sesta posizione Peaky Blinders, mentre al settimo posto resiste Blindspot. Ottava posizione per la miniserie anticonformistica Bho, Bitch che racconta di due amiche che sono all’ultimo anno di liceo e che compiono un ultimo tentativo per essere notate. Ma quando una di loro due diventa un fantasma, dovrò godersi la vita al massimo… finché può. Chiudono la seconda stagione di Capitani e The Vampire Diaries.

La top 10 delle serie tv più viste nelle ultime 24 ore in Italia

Stranger Things Mare Fuori The Umbrella Academy Quella notte infinita Inazuma Eleven Peaky Blinders Blindspot Boo Bitch Capitani The Vampire Diaries

La top 10 dei film più visti nelle ultime 24 ore in Italia

Il mostro dei mari Le relazioni pericolose Cena con delitto – Knives Out Ready Player One Da Ciao ad Addio The Man from Toronto Hustle Now You See Me 2 Love & Gelato Barry Seal – Una storia americana

La top 10 dei film e delle serie tv e dei film più visti nelle ultime 24 ore negli Stati Uniti

Ecco la Top 10 dei Film più popolari in tutto il mondo su Netflix il 10 luglio 2022: