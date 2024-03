Cos’è di tendenza al momento su Netflix in Italia e nel mondo? In questo nostro speciale settimanale troverete tutte le risposte alle vostre domande. A giugno 2023, Netflix ha cambiato il metodo di misurazione della sua Top10 dei contenuti originali più popolari. D’ora in poi, le classifiche del martedì che vengono diffuse da Netflix non mostreranno più solo il numero di ore visualizzate, ma una cifra che corrisponde al numero di ore visualizzate diviso la durata della serie o del film, proponendo poi quelle che vengono definite vere e proprie “visualizzazioni medie“. Inoltre, la misurazione per definire la popolarità di un film o una serie tv non si limiterà più alle prime 4 settimane, ma salirà a tre mesi, ovvero 91 giorni.

Qui per i dettagli: Netflix cambia metrica per le Top10, Mercoledì batte Stranger Things 4

Questo weekend, in cima alla classifica delle serie più viste su Netflix in Italia, troviamo l’attesissima nonché chiacchieratissima Supersex, con Alessandro Borghi nei panni di Rocco Siffredi. Creata da Francesca Minieri, la serie sta avendo un buon passaparola e questo anticipa una buona tenuta per le prossime settimane. Si deve accontentare della seconda posizione The Gentlemen, la nuova creazione di Guy Ritchie che in questa trasposizione televisiva vede come protagonista Theo James. Nonostante il secondo posto nel nostro paese, la serie si sta comportando piuttosto bene nel resto del mondo ed è infatti il titolo più visto nel weekend. Segue in terza posizione la serie tedesca Das Signal – Segreti dallo spazio, un’avvincente serie drammatica che racconta di come la scomparsa di un’astronauta porti la sua famiglia a una misteriosa scoperta. Quarto posto per Resident Alien, la serie comedy del 2021 creata da Chris Sheridan. Resiste in quinta posizione Furies, la serie drammatica francese che racconta di 6 boss della malavita che controllano il mondo della criminalità parigina. Durante i primi giorni di sfruttamento ha ottenuto 2,700,000 visualizzazioni.

Sesto posto per Nuova Scena, il nuovo talent show di Netflix con Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain alla ricerca della prossima star del rap che settimana scorsa era in vetta alla classifica del weekend. Settima posizione Avatar – La leggenda di Aang, la nuova serie originale ispirata all’omonima serie animata che nel corso della seconda settimana di sfruttamento ha totalizzato in tutto il mondo altri 19,900,000 di visualizzazioni. Si tratta di un ottimo risultato tanto da aver già garantito alla serie un doppio rinnovo per una seconda e terza stagione. Ottavo posto per la serie animata Hot Wheels, a tutto gas!, mentre chiudono rispettivamente al nono e al decimo posto One Day ed Entrevías.

Damsel con Millie Bobby Brown conquista la vetta dei film più visti in Italia e nel mondo, nonostante le recensioni non siano state così clementi. Sarà interessante vedere come debutterà e soprattutto come resisterà nel corso delle prossime settimane.

La top 10 delle serie tv più viste nelle ultime 24 ore in Italia

Supersex (Originale Netflix) The Gentlemen (Originale Netflix) Das Signal – Segreti dallo spazio (Originale Netflix) Resident Alien Furies (Originale Netflix) Nuova Scena (Originale Netflix) Avatar – La leggenda di Aang (Originale Netflix) Hot Wheels, a tutto gas! (Originale Netflix) One Day (Originale Netflix) Entrevías (Originale Netflix)

La top 10 dei film più visti nelle ultime 24 ore in Italia

Damsel (Originale Netflix) Code 8: Parte II (Originale Netflix) Mea Culpa (Originale Netflix) Spaceman (Originale Netflix) The Ruins Mia Martini – Io sono Mia Code 8 Dalla mia finestra 3: Guardando Te (Originale Netflix) Mea Culpa (Originale Netflix) Animali Fantastici: I segreti di Silente Cattivissimo Me 3

Le serie e i film più visti negli USA nelle ultime 24 ore su Netflix:

# Serie TV Film 1 The Program: Cons, Cults and Kidnapping Damsel 2 The Gentlemen The Super Mario Bros. Movie 3 Love Is Blind Spaceman 4 Avatar – La leggenda di Aang Turbo 5 Das Signal – Segreti dallo spazio Think Like a Man Too 6 Full Swing Fear 7 Furies Ruby Gillman, Teenage Kraken 8 American Conspiracy: The Octopus Murders Noah 9 Pokémon Horizons: The Series 27 volte in bianco 10 Hot Wheels, a tutto gas! Code 8 Part II

Ecco la Top 10 delle serie tv più popolari in tutto il mondo su Netflix il 10 marzo 2024:

Ecco la Top 10 dei film più popolari in tutto il mondo su Netflix il 10 marzo 2024:

