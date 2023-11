Cos’è di tendenza al momento su Netflix in Italia e nel mondo? In questo nostro speciale settimanale troverete tutte le risposte alle vostre domande. A giugno 2023, Netflix ha cambiato il metodo di misurazione della sua Top10 dei contenuti originali più popolari. D’ora in poi, le classifiche del martedì che vengono diffuse da Netflix non mostreranno più solo il numero di ore visualizzate, ma una cifra che corrisponde al numero di ore visualizzate diviso la durata della serie o del film, proponendo poi quelle che vengono definite vere e proprie “visualizzazioni medie“. Inoltre, la misurazione per definire la popolarità di un film o una serie tv non si limiterà più alle prime 4 settimane, ma salirà a tre mesi, ovvero 91 giorni.

Qui per i dettagli: Netflix cambia metrica per le Top10, Mercoledì batte Stranger Things 4

Questo weekend, in vetta alla classifica delle serie più viste in Italia su Netflix, troviamo Suburræterna, la serie originale Netflix italiana con Giacomo Ferrara. In questo nuovo capitolo, gli Anacleti mantengono il controllo della criminalità di Roma, finché i Luciani non decidono di prendere in mano la situaizone dopo anni di sottomissione: la guerra è quindi inevitabile. La serie molto attesa da tutti i fan di Suburra è riuscita anche nell’impresa di bloccare The Crown, che con la prima parter della sesta stagione si deve accontentare – quantomeno nel nostro paese – della seconda posizione. Terzo posto per Il codice del crimine, una serie ispirata a crimini realmente accaduti che segue le le strategie creative di agenti federali che ricostruiscono le origini di reati commessi tra Brasile e Paraguay. Scende in quarta posizione Tutta la luce che non vediamo, la serie originale con Mark Ruffalo e High Laurie diretta da Shawn Levy che sta ottenendo un buon successo in tutto il mondo: nel corso della sua seconda settimana di sfruttamento sulla piattaforma ha totalizzato 10,100,000 stabilendosi al primo posto delle serie in lingua inglese più viste nel mondo. Quinta posto per la docuserie Come diventare Boss della criminalità.

In attesa del debutto della seconda stagione, al sesto posto ritroviamo Odio il Natale, la serie originale Netflix italiana con Pilar Fogliati che lo scorso anno ha ottenuto un buon passaparola. Settima posizione per la fortunatissima Lupin, la serie originale francese con Omar Sy. Rientra in ottava posizione Suburra – La serie mentre al nono posto c’è Bodies, il dramma originale britannico creato da Tom Tomalin. Chiude la classifica di questa settimana la serie animata di Scott Pilgrim.

Per quanto riguarda i film, segnaliamo l’ottima performance di The Killer, l’ultima opera di David Fincher con Michael Fassbender, che nel corso della sua prima settimana nel mondo ha totalizzato 27,900,000 visualizzazioni. Questa settimana però, in Italia, il film scende al secondo posto dietro a Best Christmas Ever, il primo di un lungo filone di film originali a tema natalizio in arrivo sulla piattaforma.

La top 10 delle serie tv più viste nelle ultime 24 ore in Italia

Suburræterna (Originale Netflix) The Crown (Originale Netflix) Il codice del crimine (Originale Netflix) Tutta la luce che non vediamo (Originale Netflix) Come diventare Boss della criminalità (Originale Netflix) Odio il Natale (Originale Netflix) Lupin (Originale Netflix) Suburra – La serie (Originale Netflix) Bodies (Originale Netflix) Scott Pilgrim: La serie (Originale Netflix)

La top 10 dei film più visti nelle ultime 24 ore in Italia

Best Christmas. Ever! (Originale Netflix) The Killer (Originale Netflix) 10 giorni con Babbo Natale Alien Covenant Dawn of the Planet of the Apes I nuovi ricchi (Originale Netflix) See you Venus (Ci vediamo su Venere) War for the Planet of the Apes Locked In (Originale Netflix) Believer (Originale Netflix)

La top 10 delle serie tv e del film più visti negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore:

# Serie Tv Film 1 Matt Rife: Natural Selection Best. Christmas. Ever! 2 The Crown Lone Survivor 3 Scott Pilgrim: La serie The Killer 4 Come diventare Boss della criminalità Harriet 5 Il club delle prime mogli Minions 6 Escaping Twin Flames Spider-Man: Across the Spider-Verse 7 Tutta la luce che non vediamo Guida sexy per brave ragazze 8 The Great British Bake Off Fidanzata in affitto 9 Selling Sunset Rustin 10 Criminal Code Believer 2

Ecco la Top 10 delle serie tv più popolari in tutto il mondo su Netflix il 19 novembre 2023:

Ecco la Top 10 dei film più popolari in tutto il mondo su Netflix il 20 novembre 2023:ù

