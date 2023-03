Cos’è di tendenza al momento su Netflix in Italia e nel mondo? In questo nostro speciale settimanale troverete tutte le risposte alle vostre domande. Anche se a partire da novembre 2021, Netflix ha iniziato a diffondere gli ascolti effettivi delle serie e dei film sulla piattaforma, le classifiche che troverete in questo articolo indicano pressoché in anticipo quali sono i titoli di maggior successo della settimana in Italia, negli Stati Uniti e nel mondo. The Night Agent prende il comando in Italia e nel mondo.

Questo weekend in vetta alla classifica delle serie tv più viste in Italia troviamo The Night Agent, la serie creata da Shawn Ryan con Gabriel Basso. Il protagonista lavora nel seminterrato della Casa Bianca con l’incarico di monitorare un telefono che suona di rado. Risponderà alla chiamata quando un complotto metterò in pericolo la nazione? La serie debutta molto bene anche nel mondo. Secondo posto per Mare Fuori, mentre scende in terza posizione la seconda stagione di Shadow & Bone, la serie fantasy con Jessie Mei Li e Ben Barnes che nonostante abbia debuttato al primo posto di molti paesi, nel suo primo weekend ha totalizzato poco più di 50 milioni di ore viste: un risultato discreto e di certo non memorabile. Quarto posto per Anime False, la serie originale Netflix turca che racconta di una madre dal passato misterioso che vive con la figlia come una fuggitiva passando da un albergo all’altro ed evitando il contatto con qualsiasi persona estranea. Quinto posto per la nuova stagione Soy Georgina mentre scende in sesta posizione You – che è stata recentemente rinnovata per una quinta e ultima stagione. Settima posizione per la serie originale Netflix Hasta el cielo: La serie che racconta di Sole, una donna che dopo la morte del marito decide che il modo migliore di prendersi cura del figlio è diventare un criminale… anche se ciò significa essere la rivale del proprio padre. Chiudono The Glory, la serie tv drammatica coreana con al centro una donna che anni dopo aver subito un terribile abuso al liceo decide di attuare un elaborato piano di vendetta per far pagare ai colpevoli i loro crimini, Viola come il mare e al decimo posto Outer Banks, che nel corso della sua quarta settimana ha totalizzato quasi 26 milioni di ore viste nel mondo.

Space Jam: A New Legacy è il film più visto del weekend in Italia, mentre Era Ora e Luther: verso l’inferno scendono rispettivamente al secondo e al terzo posto. Il film con Idris Elba continua ad andare molto bene nel mondo e infatti nella sua seconda settimana ha totalizzato quasi 70 milioni di ore viste nel mondo.

La top 10 delle serie tv più viste nelle ultime 24 ore in Italia

The Night Agent (Originale Netflix) Mare Fuori Shadow & Bone (Originale Netflix) Anime False (Originale Netflix) Soy Georgina (Originale Netflix) Hasta el cielo: La serie (Originale Netflix) You (Originale Netflix) The Glory (Originale Netflix) Viola come il mare Outer Banks (Originale Netflix)

La top 10 dei film più visti nelle ultime 24 ore in Italia

Space Jam: A New Legacy Era ora (Originale Netflix) Luther: Verso l’inferno (Originale Netflix) Non essere cattivo Dolittle Johnny – Una Nuova Vita (Originale Netflix) Noise (Originale Netflix) L’elefante del mago (Originale Netflix) Re dell’ombra Niente di nuovo sul fronte occidentale

Le serie tv e i film più visti del weekend negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore:

# Serie TV Film 1 The Night Agent I See You 2 Love Is Blind Dragged Across Concrete – Poliziotti al limite 3 Waco: American Apocalypse Luther: Verso l’inferno 4 Shadow and Bone Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo 5 Anime False Sing 2 6 You Riddick 7 Outer Banks The Magician’s Elephant 8 Soy Georgina Hunger Games 9 Mercoledì Hunger Games: La ragazza di fuoco 10 Close to Home: Murder in the Coalfield The Chronicles of Riddick

Ecco la Top 10 dei film più popolari in tutto il mondo su Netflix il 26 marzo 2023:

Ecco la Top 10 delle serie tv più popolari in tutto il mondo su Netflix il 26 marzo 2023:

