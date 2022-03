Cos’è di tendenza al momento su Netflix in Italia e nel mondo? In questo nostro speciale settimanale troverete tutte le risposte alle vostre domande. Anche se a partire da novembre 2021, Netflix ha iniziato a diffondere gli ascolti effettivi delle serie e dei film sulla piattaforma, le classifiche che troverete in questo articolo indicano pressoché in anticipo quali sono i titoli di maggior successo della settimana in Italia, negli Stati Uniti e nel mondo. The Weekend Away è il film più visto in Italia e nel mondo del fine settimana. Continua l’ottima performance di Inventing Anna.

Questo weekend in vetta alla classifica dei titoli più visti su Netflix Italia troviamo The Weekend Away, il thriller con Leighton Meester e Christina Wolfe diretto da Kim Farrant. Al centro della storia troviamo Beth che fa di tutto per scoprire la verità quando la sua migliore amica scompare durante il loro viaggio in Croazia; ogni indizio però rivela altri inquietanti inganni. Scende in seconda posizione Vikings Valhalla, la serie sequel di Vikings che nel corso dei suoi primi tre giorni di sfruttamento è stato visto per un totale di 80,560,000 ore. Nonostante l’ottimo esordio, la serie al suo debutto non è riuscita a spodestare Inventing Anna nel mondo, vista per un totale di 130,800,000 alla sua terza settimana di sfruttamento. Ennesimo successo globale targato Shonda Rhimes – in attesa di Bridgerton. In terza posizione troviamo proprio Inventing Anna, dimostrando per l’appunto un’ottima tenuta. Debutto incoraggiante per Frammenti di lei, la serie thriller con Toni Collette che nonostante le recensioni non propriamente entusiasmanti ha comunque debuttato in vetta alla classifica dei titoli più visti nel weekend in molti paesi, compresi gli Stati Uniti d’America. Quinto posto per il film originale Netflix italiano Il Filo Invisibile con Filippo Time e Francesco Scianna, mentre in sesta posizione debutta Against the Ice, il film originale Netflix con Nikolaj Coster-Waldau e Joe Cole diretto da Peter Flinth. Seguono poi alcuni film con Gerard Butler, Gods of Egypt al settimo posto e Hunter Killer in nona posizione. Chiudono le serie Uno di noi sta mentendo e Manifest.

La top 10 dei titoli più visti nelle ultime 24 ore in Italia

The Weekend Away Vikings Valhalla Inventing Anna Frammenti di lei Il filo invisibile Against the ice Gods of Egypt Hunter Killer Uno di noi sta mentendo Manifest

La top 10 dei titoli più visti nelle ultime 24 ore negli Stati Uniti

Frammenti di lei Worst Roommate ever L’amore è cieco Inventing Anna Vikings Valhalla The Weekend Away Tyler Perry’s A Madea Homecoming Shrek 2 Shrek Just Like Heaven

Ecco la Top 10 dei Film più popolari in tutto il mondo su Netflix il 6 marzo 2022:

