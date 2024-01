Cos’è di tendenza al momento su Netflix in Italia e nel mondo? In questo nostro speciale settimanale troverete tutte le risposte alle vostre domande. A giugno 2023, Netflix ha cambiato il metodo di misurazione della sua Top10 dei contenuti originali più popolari. D’ora in poi, le classifiche del martedì che vengono diffuse da Netflix non mostreranno più solo il numero di ore visualizzate, ma una cifra che corrisponde al numero di ore visualizzate diviso la durata della serie o del film, proponendo poi quelle che vengono definite vere e proprie “visualizzazioni medie“. Inoltre, la misurazione per definire la popolarità di un film o una serie tv non si limiterà più alle prime 4 settimane, ma salirà a tre mesi, ovvero 91 giorni.

Questo weekend, in cima alla classifica delle serie più viste su Netflix in Italia, troviamo la nuova miniserie con Richard Armitage, Un inganno di troppo, che ha ottenuto un eccellente debutto a livello globale, conquistando la prima posizione in quasi tutti i paesi in cui il servizio è disponibile.

Al secondo posto scende La Casa di Carta: Berlino, lo spinoff con Pedro Alonso, che nei primi giorni ha registrato 11,300,000 visualizzazioni, corrispondenti a 74,300,000 ore di visione: un risultato promettente. Sarà interessante vedere se la serie riuscirà a mantenersi stabile nelle settimane a venire.

Il terzo posto è occupato da Checco Zalone con il suo show Amore + Iva, mentre al quarto posto si posiziona l’interessante docuserie Sei ciò che mangi: gemelli a confronto. In quinta posizione, fa il suo ritorno The Good Doctor grazie all’arrivo dei nuovi episodi, mentre debutta al sesto posto The Brothers Sun con Michelle Yeoh. Nonostante un inizio leggermente al di sotto delle aspettative a livello globale, il passaparola potrebbe contribuire al successo della serie nelle prossime settimane. The Brothers Sun narra la storia di un membro della triade di Taipei che si reca a Los Angeles per proteggere la madre testarda e il fratello minore ignaro da un nemico misterioso che ha preso di mira la sua famiglia.

In settima posizione ritorna La Casa di Carta, grazie a Berlino. Rimane saldo tra i titoli più popolari di dicembre Uno splendido errore, che si conferma tra le serie più viste in Italia e nel mondo.

Al nono posto troviamo Un professore che nonostante sia disponibile su Rai Play gratuitamente sta reggendo molto bene (la seconda stagione arriverà su Netflix tra pochi giorni), mentre in decima posizione Odio il Natale 2.

Segnaliamo che la scorsa settimana, lo show in lingua inglese più visto nel mondo è stato Ricky Gervais: Armageddon con 8 milioni di visualizzazioni.

La top 10 delle serie tv più viste nelle ultime 24 ore in Italia

La top 10 dei film più visti nelle ultime 24 ore in Italia

La società della neve (Originale Netflix) Per tutta la vita È per il tuo bene Il giorno più bello Wonder Father Stu Civiltà perduta Top Gun: Maverick Il Mondo dietro di te (Originale Netflix) Rebel Moon (Originale Netflix)

La top 10 delle serie e dei film più visti negli USA nelle ultime 24 ore:

# Serie TV Film 1 Un inganno di troppo The Equalizer 3 2 Dave Chappelle: The Dreamer La società della neve 3 Sei ciò che mangi: gemelli a confronto Quelli che mi vogliono morto 4 The Brothers Sun The Super Mario Bros. Movie 5 Tacoma FD Good Grief 6 Uno splendido errore John Wick 7 La Casa di Carta: Berlino Aquaman 8 Loudermilk John Wick: Chapter Two 9 Young Sheldon John Wick: Chapter 3 – Parabellum 10 The Crown Meg 2: The Trench

Ecco la Top 10 delle serie tv più popolari in tutto il mondo su Netflix il 7 gennaio 2024:

Ecco la Top 10 dei film più popolari in tutto il mondo su Netflix il 7 gennaio 2024:

