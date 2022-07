Netflix: Virgin River vince la sfida per la quarta volta in Italia e nel mondo, The Gray Man è il film più visto

Cos’è di tendenza al momento su Netflix in Italia e nel mondo? In questo nostro speciale settimanale troverete tutte le risposte alle vostre domande. Anche se a partire da novembre 2021, Netflix ha iniziato a diffondere gli ascolti effettivi delle serie e dei film sulla piattaforma, le classifiche che troverete in questo articolo indicano pressoché in anticipo quali sono i titoli di maggior successo della settimana in Italia, negli Stati Uniti e nel mondo. Virgin River è la serie più vista in Italia e nel mondo. The Gray Man è il film più visto in tutto il mondo.

Questo weekend in vetta alla classifica delle serie tv più viste su Netflix Italia troviamo la quarta stagione di Virgin River. La serie drama tratta dai romanzi di Robyn Carr vince la sfida per quarta volta conquistando tutti i paesi principali dove il servizio di streaming è disponibile. Virgin River ha saputo conquistare milioni di telespettatori e nel tempo ha dimostrato di essere una delle serie originali Netflix più seguite. Al secondo posto scende Stranger Things dopo settimane incontrastate alla numero uno. Anche Resident Evil deve accontentarsi del terzo posto dopo aver conquistato nei primi giorni di sfruttamento 72,670,000 di ore in tutto il mondo. La prossima settimana scopriremo come si sarà comportata la serie nel corso della sua seconda settimana. Resiste al quarto posto Mare Fuori che sta continuando a godere di un passaparola davvero importante. Segue Jurassic World: nuove avventure che è tornata con la quinta stagione mentre al sesto posto troviamo Alba, la serie originale Netflix spagnola che racconta le vicende successive a un brutale stupro avvenuto in una città balneare. Settima posizione per The Umbrella Academy che nel corso della sua quarta settimana di sfruttamento è stata vista per un totale di 27,250,000 di ore. Anche a causa di Stranger Things che ha frenato la sua corsa già nella sua seconda settimana di sfruttamento, la serie dopo la buona prima settimana è crollata notevolmente. Aspettiamo ancora un’eventuale notizia che annunci il rinnovo. Ottavo posto per Matrimonio e Desideri, la serie tv coreana che racconta di una donna che vuole sfruttare un’esclusiva agenzia matrimoniale dedicata ai super ricchi per vendicarsi della subdola amante dell’ex marito. Chiudono The Vampire Diaries e Blindspot.

La top 10 delle serie tv più viste nelle ultime 24 ore in Italia

Virgin River (Originale Netflix) Stranger Things (Originale Netflix) Resident Evil (Originale Netflix) Mare Fuori Jurassic World: Nuove Avventure (Originale Netflix) Alba (Originale Netflix) The Umbrella Academy (Originale Netflix) Matrimonio e Desiderio (Originale Netflix) The Vampire Diaries Blindspot

La top 10 dei film più visti nelle ultime 24 ore in Italia

The Gray Man (Originale Netflix) Spider-Man: No Way Home Persuasione (Originale Netflix) Tenet Il Mostro dei Mari (Originale Netflix) Sotto il sole di Amalfi (Originale Netflix) Wonder Woman 1984 Sniper: la fine dell’assassino Le relazioni pericolose (Originale Netflix) Sniper: scontro totale

La top 10 dei film e delle serie tv e dei film più visti nelle ultime 24 ore negli Stati Uniti

Ecco la Top 10 dei Film più popolari in tutto il mondo su Netflix il 24 luglio 2022:

Ecco la Top 10 delle serie tv più popolari in tutto il mondo su Netflix il 24 luglio 2022:

