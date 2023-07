Cos’è di tendenza al momento su Netflix in Italia e nel mondo? In questo nostro speciale settimanale troverete tutte le risposte alle vostre domande. A giugno 2023, Netflix ha cambiato il metodo di misurazione della sua Top10 dei contenuti originali più popolari. D’ora in poi, le classifiche del martedì che vengono diffuse da Netflix non mostreranno più solo il numero di ore visualizzate, ma una cifra che corrisponde al numero di ore visualizzate diviso la durata della serie o del film, proponendo poi quelle che vengono definite vere e proprie “visualizzazioni medie“. Inoltre, la misurazione per definire la popolarità di un film o una serie tv non si limiterà più alle prime 4 settimane, ma salirà a tre mesi, ovvero 91 giorni.

Questo weekend in vetta alla classifica delle serie TV più viste in Italia ritroviamo senza alcuna sorpresa la seconda parte della terza stagione di The Witcher, episodi che salutano definitivamente Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia. A partire dalla quarta stagione, sarà Liam Hemsworth a interpretare il Witcher. La serie è ovviamente la più vista nel mondo di questo weekend. Secondo posto per la miniserie spagnola con Anna Castillo Il racconto perfetto che racconta di “Margot che, dopo essere fuggita il giorno delle proprie nozze, si ritrova completamente allo sbando. Non sa però che David e la sua magnifica confusione potrebbero aiutarla a ritrovare la via“. Ritorna in top 3 Il Sarto grazie all’arrivo dei nuovi episodi

Quarta posizione per Baki Hanma, l’anime d’azione è tornata con i nuovi episodi della prima stagione. Scende al quinto posto Too Hot to Handle, mentre in sesta posizione troviamo Avvocato di difesa, la serie originale Netflix basata sul romanzo “La lista” di Michael Connelly e con protagonista Manuel Garcia-Rulfo. Nella sua terza settimana di sfruttamento, la serie è scesa in seconda posizione tra le serie più viste in lingua inglese su Netflix nel mondo, registrando 4.600.000 visualizzazioni in tutto il mondo (equivalenti a 19,400,000 ore viste). Vi ricordiamo che il 3 agosto arriveranno i restanti episodi della seconda stagione.

Settimo posto per la terza stagione di Mare Fuori, mentre scende in ottava posizione Il colore delle magnolie, che settimana scorsa ha conquistato la prima posizione delle serie televisive in lingua inglese più viste su Netflix con 4,600,000 visualizzazioni (39,500,000 ore viste). Chiudono Come diventare leader di una setta e I Cesaroni.

Segnaliamo che, nel corso della sua terza settimana, The Out-Laws – Suoceri fuorilegge è ancora il film in lingua inglese più visto sulla piattaforma mentre Bird Box Barcellona è il più visto nel mondo su Netflix tra i film in lingua non inglese con 19,000,000 visualizzazioni – in aumento rispetto alla prima settimana, sebbene siano numeri molto distanti da quelli del film con Sandra Bullock.

Questa settimana, invece, è Project X-traction con Jackie Chan il film più visto al mondo.

La top 10 delle serie tv più viste nelle ultime 24 ore in Italia

The Witcher (Originale Netflix) Il racconto perfetto (Originale Netflix) Il Sarto (Originale Netflix) Baki Hanma (Originale Netflix) Too Hot to Handle (Originale Netflix) Avvocato di difesa (Originale Netflix) Mare Fuori: Terza stagione Il colore delle magnolie (Originale Netflix) Come diventare leader di una setta (Originale Netflix) I Cesaroni

La top 10 dei film più visti nelle ultime 24 ore in Italia

Project X-traction Le storie di Ladybug e Chat noir: Il film Paradise La felicità per principianti (Originale Netflix) Missing – Il caso Lucie Blackman Scream Shark – Il primo squalo Hanno clonato Tyrone (Originale Netflix) The Out-Laws – Suoceri fuorilegge (Originale Netflix) Bird Box Barcelona (Originale Netflix)

La top 10 delle serie tv e del film più visti negli Stati Uniti:

# TV Shows Movies 1 The Witcher Le storie di Ladybug e Chat noir: Il film 2 Il Colore delle Magnolie Hidden Strike 3 Too Hot to Handle Happiness for Beginners 4 Baki Hanma Hanno clonato Tyrone 5 Come diventare leader di una setta Puss in Boots: The Last Wish 6 Mark Normand: Soup to Nuts Missing: The Lucie Blackman Case 7 Quarterback The Out-Laws 8 Suits Unknown: Cosmic Time Machine 9 Avvocato di difesa Poliziotto in prova 10 Survival of the Thickest The Boss Baby

Ecco la Top 10 delle serie tv più popolari in tutto il mondo su Netflix il 30 luglio 2023:

Ecco la Top 10 dei film più popolari in tutto il mondo su Netflix il 30 luglio 2023:

