Cos’è di tendenza al momento su Netflix in Italia e nel mondo? In questo nostro speciale settimanale troverete tutte le risposte alle vostre domande. Anche se a partire da novembre 2021, Netflix ha iniziato a diffondere gli ascolti effettivi delle serie e dei film sulla piattaforma, le classifiche che troverete in questo articolo indicano pressoché in anticipo quali sono i titoli di maggior successo della settimana in Italia, negli Stati Uniti e nel mondo.prende il sopravvento sulle serie di punta come Bridgerton ed Elite.

Questo weekend in vetta alla classifica dei titoli più visti su Netflix Italia troviamo il fortunatissimo Venom: La Furia di Carnage, film uscito a ottobre 2021 e in grado di incassare – nonostante la pandemia – più di 500 milioni di dollari in tutto il mondo. Sebbene la critica non sia mai stata particolarmente entusiasta di questo franchise (il terzo capitolo è già in sviluppo), il pubblico la pensa decisamente in modo diverso. Seconda posizione per Elite, la serie spagnola di successo che la settimana scorsa era riuscita a scalzare Bridgerton dalla vetta. Nel corso dei suoi primi tre giorni di sfruttamento, Elite è stata vista per un totale di 51 milioni di ore, confermando un forte interesse sebbene buona parte del cast della prima stagione non sia più presente. Terzo posto per Anatomia di uno scandalo, la serie thriller con Sienna Miller e Michelle Dockery che sta ottenendo degli ottimi risultati in moltissimi paesi, incluso il Rengo Unito dove attualmente è in prima posizione. Quarta posizione per Bridgerton, che nel corso della sua terza settimana di sfruttamento è stata vista in tutto il mondo per un totale di 115,750,000 ore confermandosi come una delle serie di maggior successo della piattaforma streaming. In sole tre settimane, la seconda stagione di Bridgerton è stata vista per un totale di 560,500,000 ore posizionandosi al terzo posto delle serie più viste di sempre su Netflix in lingua inglese nei primi 28 giorni. Ricordiamo che il record assoluto appartiene a Squid Game con 1,650,450,000 ore nei soli primi 28 giorni di sfruttamento. Quinta posizione per Young Sheldon; sesto posto per La bisbetica domata, la commedia romantica polacca diretta da Anna Wieczur. Segue The In Between – Non ti perderò, mentre all’ottavo posto debutta il nuovo lungometraggio originale Netflix di genere horror Choose or Die che vede al centro due ami che, tentati da un premio mai riscosso, riavviano un misterioso videogioco degli anni 80 ed entrano in un terrificante mondo surreale in cui devono sopravvivere. Il film attualmente il più visto al mondo su Netflix. Nona Posizione per Pretty Little Liars mentre chiude la top Top 10 il film d’azione polacco Furioza.

La top 10 dei titoli più visti nelle ultime 24 ore in Italia

Venom: la furia di Carnage Elite Anatomia di uno scandalo Bridgerton Young Sheldon La bisbetica domata The In Between – Non ti perderò Choose or Die Pretty Little Liars Furioza

La top 10 dei titoli più visti nelle ultime 24 ore negli Stati Uniti

L’Ultimatum: o mi sposi o te ne vai Anatomia di uno scandalo Bridgerton Our Great National Parks Matrimonio a prima vista USA Choose or Die Better Call Saul Cleaner Queen of the South Cocomelon

Ecco la Top 10 dei Film più popolari in tutto il mondo su Netflix il 17 aprile 2022:

Ecco la Top 10 delle serie tv più popolari in tutto il mondo su Netflix il 17 aprile 2022:

