Miles Teller potrebbe essere il protagonista della serie Neuromancer, tratta dai romanzi di William Gibson, di cui Apple TV+ vorrebbe ordinare la produzione della prima stagione.

Il sito The Illuminerdi sostiene che sia stato offerto all’attore il ruolo di Case, descritto come un hacker, antieroe e tossicodipendente. Miles, tuttavia, non avrebbe ancora accettato la parte.

La produzione sarebbe inoltre ancora alla ricerca della possibile protagonista femminile, Molly, che dovrebbe avere un’età compresa di circa 30-40 anni e potrebbe diventare la star nelle stagioni 2 e 3.

Tra le pagine dell’opera cyberpunk si segue quello che accade a Henry Case quando viene assunto per un ultimo incarico, situazione che lo porta a entrare in contatto con una potente intelligenza artificiale.

La “Trilogia Sprawl” comprende anche Count Zero e Mona Lisa Overdrive, e i racconti brevi Johnny Mnemonic, Burning Chrome e New Rose Hotel.

Tra gli adattamenti delle opere di Gibson ci sono Johnny Mnemonic, uscito nei cinema nel 1995, e New Rose Hotel, che ha debuttato nel 1999. Entrambi i progetti hanno avuto risultati negativi in termini di incassi e accoglienza da parte del pubblico e della critica.

Fonte: The Illuminerdi