L’adattamento di Neuromante sotto forma di serie tv è sempre più vicino a concretizzarsi: ieri infatti Apple TV+ ha annunciato il nome del protagonista della serie da 10 episodi annunciata lo scorso gennaio. Si tratta di Callum Turner, già visto in Masters of the Air e in serie come Guerra e Pace della BBC e il franchise di Animali Fantastici.

Il progetto sarà una coproduzione tra Skydance Television e Anonymous Content, e sarà prodotto anche dalla DreamCrew Entertainment di Drake. Graham Roland (Jack Ryan di Tom Clancy, Dark Winds) e JD Dillard (Devotion, The Outsider) si occupano di sceneggiatura e produzione, Roland fungerà da showrunner e Dillard dirigerà l’episodio pilota.

Tratto dal romanzo di William Gibson, Neuromancer seguirà un super-hacker di alto livello di nome Case, che viene coinvolto in una rete di spionaggio digitale e criminalità ad alto rischio con la sua compagna Molly, un’assassina con l’obiettivo di portare a termine una rapina a una dinastia aziendale con segreti indicibili.

