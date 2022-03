è statada parte di NBC: il medical drama si concluderà quindi con la, composta da 13 episodi.

Lo show creato e prodotto da David Schulner e dal regista e produttore Peter Horton, saluterà quindi i suoi fan dopo 92 puntate.

La serie aveva come star Ryan Eggold nel ruolo del Dottor Max Goodwin, diventato il direttore dell’ospedale New Amsterdam, una delle strutture più antiche degli Stati Uniti, con lo scopo di migliorare la qualità delle cure offerte ai suoi pazienti con una riforma che modificherà radicalmente la burocrazia e i servizi offerti.

Liza Katz, presidente di NBCUniversal Television & Streaming, ha dichiarato:

La storia di Max Goodwin e del suo impegno senza fine nei confronti dei pazienti del New Amsterdam è stata fonte di ispirazione. Siamo così grati nei confronti di David Schulner, Peter Horton e del nostro cast e della troupe per il loro incredibile impegno, talento e collaborazione.

Erin Underhill, presidente di Universal Television, ha aggiunto:

Quando per la prima volta ho letto lo script del pilot di New Amsterdam sapevo che avevamo un vincitore. Abbiamo fatto il tifo per Max mentre spezzava lo status quo e abbiamo applaudito quando chiedeva ai suoi pazienti la domanda, semplice ma profonda, ‘Come posso aiutare?’. Nel corso delle ultime quattro stagioni, David, Peter e il nostro incredibile cast hanno affrontato storie importanti e provocatorie che hanno affrontato la condizione umana, ma ci hanno anche fatto ridere e offerto speranza. Siamo così orgogliosi di questa serie e in debito con tutte le persone che l’hanno portata in vita.

Il creatore David Schulner ha quindi sottolineato:

Mentre le mie emozioni passano dalla tristezza all’orgoglio, vorrei condividere il riconoscimento dato a New Amsterdam dall’Organizzazione Mondiale della Sanità che ci ha reso più orgogliosi di ogni premio o risultato in termini di ascolti.

La serie è infatti stata lodata per i suoi sforzi nel mostrare tematiche legate alla salute in modo serio e per l’approccio unico nell’affrontare argomenti come i danni ambientali causati dagli ospedali o l’importanza della nutrizione e dell’accesso alle cure. L’elemento che aveva convinto maggiormente i responsabili dell’organizzazione era però la capacità di mettere al centro le persone nel parlare di salute.

Nel cast dello show, ispirato all’autobiografia del Dottor Eric Manheimer intitolata Twelve Patients: Life and Death at Bellevue Hospitale, c’erano anche Freema Agyeman, Janet Montgomery, Jocko Sims e Tyler Labine.

Fonte: Deadline