La serie New Girl si è conclusa nel 2018 dopo sette stagioni e da tempo si parla della possibilità che, prima o poi, venga realizzato un revival. In un’intervista con ScreenRant, Rob Riggle, interprete di Big Schmidt in tre episodi, si è detto assolutamente disponibile a tornare a vestire i panni del personaggio:

Al 100%. Assolutamente. Senza alcun dubbio. Perché anch’io amo quel cast. E quello show ha avuto un impatto molto più forte di quanto la gente si renda conto. La gente lo ama. Mi chiedono di quello come di qualsiasi altra cosa io abbia mai fatto. E anch’io ho amato quel personaggio. Quindi sì, contate su di me. Dobbiamo solo chiedere. Sono felice per questo. Sono felice per tutti coloro che sono coinvolti in quello show, se lo meritano. Ero solo un personaggio ricorrente, non sono stato molto presente, ma hanno costruito qualcosa di veramente incredibile. Hanno costruito questi personaggi meravigliosi a cui le persone tengono e a cui sono interessate, e quegli attori hanno reso quei personaggi interessanti e persone a cui teniamo. Quindi, tanto di cappello a Zooey [Deschanel], a Jake [Johnson] e a tutti quanti. Hanno fatto un lavoro straordinario e si meritano tutto il successo che arriverà con questo show, che ha già avuto successo. Mi piace il fatto che la gente ne voglia ancora e ancora e ancora. È fantastico, questo la dice lunga.

Nel cast della serie c’erano anche Lamorne Morris, Max Greenfield, Hannah Simon e Damon Wayans Jr. Potete trovare tutte le notizie e le curiosità sulla serie nella nostra scheda.

