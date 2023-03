Nic Pizzolatto, creatore di True Detective, è al lavoro su una nuova serie per conto di Amazon.

Il progetto non ha ancora un titolo ufficiale e dovrebbe essere di genere western.

Al centro della trama, secondo le prime indiscrezioni, dovrebbe esserci un ex fuorilegge che deve fare i conti con una minaccia del passato mentre cerca di mantenere la sua famiglia al sicuro, dopo aver lavorato duramente per costruirsi un nuovo inizio.

Per ora non sono stati svelati ulteriori dettagli ed è ancora presto per avere informazioni sui membri del cast.

Pizzolatto, oltre a True Detective, in passato ha collaborato alla realizzazione di progetti come Galveston e Deadwood: Il Film.

Il filmmaker, in queste settimane, è inoltre al lavoro sul suo primo film come regista. Il progetto si intitola Easy’s Waltz e nel cast ci sono Vince Vaughn, Michelle Monaghan, Al Pacino e Simon Rex.

Nic Pizzolatto sarà coinvolto come produttore esecutivo anche della nuova stagione di True Detective, Night Country, con protagoniste Jodie Foster e Kali Reis, nei ruoli di Liz Danvers ed Evangeline Navarro.

Che ne pensate della nuova serie di Nic Pizzolatto in fase di sviluppo per Amazon? Lasciate un commento!

Fonte: ComicBook