Nicola Coughlan e Lydia West saranno le protagoniste di Super Close, una nuova comedy sviluppata per Channel 4.

Il progetto con star le attrici di Bridgerton e It’s a Sin sarà prodotto da Dancing Ledge Productions. Camilla Whitehill (Porters) è la creatrice e sceneggiatrice della serie in sei episodi che verrà diretta da Rebecca Asher.

Le riprese inizieranno in primavera e nelle puntate si racconterà la storia di un’amicizia al femminile vivace e ribelle, alle prese con le complessità di una seria malattia mentale.

Maggie (Coughlan) ed Eddie (West) sono due ventenni molto legali, ma le pressioni e i vari problemi, tra cui quelli professionali, portano al riemergere dei sintomi del disturbo bipolare di cui soffre Maggie. Eddie si ritrova così a mettere in discussione la loro amicizia e a chiedersi se il loro legame possa sopravvivere.

L’amicizia nella vita reale tra Coughlan e Whitehill è alla base del progetto. Le due si sono incontrate mentre studiavano arti drammatiche a Oxford. Nicola ha spiegato:

Stava studiando recitazione. E poi quando abbiamo lasciato la scuola, eravamo entrambe in varie situazioni e non lavoravamo, e tutto era un po’ una schifezza. E poi ha detto: ‘Non sarò un’attrice. Voglio scrivere’. Sono andata a vedere il suo primo spettacolo ed è sempre stata incredibilmente divertente, ma in quel momento l’ho capito. Ho pensato: ‘Oh, sarà un’autrice famosa’. Ma quando eravamo delle ventenni eravamo in difficoltà. E il fatto che ora accadrà la serie… Ho sempre voluto lavorare con lei. E poi il fatto che Lydia ne faccia parte è il sogno più grande.