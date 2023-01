Nicole Kidman nel cast di Lioness, nuova serie di Taylor Sheridan

Nicole Kidman farà parte del cast della serie Lioness, il nuovo progetto targato Paramount+ di cui era già una delle produttrici.

Lo show ideato da Taylor Sheridan si basa su un vero programma della CIA e avrà al centro degli eventi Cruz Manuelos (Laysla De Oliveira), una giovane marine selezionata per far parte del Lioness Engagement Team e provare a sconfiggere un’organizzazione terroriristica dal suo interno.

Nel cast ci saranno anche Zoe Saldaña, Jill Wagner, Dave Annable, LaMonica Garrett, James Jordan, Austin Hébert, Hannah Love Lanier, Stephanie Nur, e Jonah Wharton.

Nicole avrà il ruolo di Kaitlyn Meade, descritta come un supervisore della CIA che ha avuto una lunga carriera muovendosi nel mondo della politica e deve affrontare i limiti legati all’essere una donna nelle fila di alto livello della comunità dell’intelligence, equilibrando i suoi impegni con quelli di moglie che cerca l’attenzione che lei stessa non riesce nemmeno a dare, e una mentore per qualcuno che si sta avvicinando alle stesse situazioni difficili che si è trovata ad affrontare.

La star australiana, recentemente, ha recitato per il piccolo schermo in occasione di serie come Big Little Lies, The Undoing e Nine Perfect Strangers.

Che ne pensate dell’arrivo di Nicole Kidman nel cast della serie Lioness? Vi sembra un progetto interessante?

Fonte: Variety