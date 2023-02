Nicole Kidman e Jamie Lee Curtis star e produttrici della serie su Kay Scarpetta

Sarà Nicole Kidman l’interprete di Kay Scarpetta nella serie destinata a Prime Video tratta di libri di Patricia Cornwell che vedrà impegnata la star davanti alla telecamera e come produttrice esecutiva in collaborazione con Jamie Lee Curtis.

Lo show sembra stia per ottenere un ordine per la realizzazione di due stagioni composte da otto puntate ciascuna.

Lo show sarà quindi prodotto dalla Blossom Films di Kidman, Comet Pictures di proprietà di Curtis, Blumhouse e Amazon Studios.

Liz Sarnoff (Barry) sarà showrunner e sceneggiatrice.

Kay Scarpetta, affidato a Kidman, è un personaggio ispirato a Marcella Farinelli Fierro, un’esperta che in Virginia ha usato le nuove tecnologie forensi per risolvere dei crimini. La protagonista della storia, tra le pagine, è di origini italiane e gli eventi si svolgono in Florida, Virginia e Charleston, in Sud Carolina. Jamie Lee Curtis avrà nelle puntate il ruolo di Dorothy.

Patricia Cornwell, annunciando il progetto, aveva dichiarato:

Ho avuto l’onore e il piacere di conoscere Jamie per alcuni anni e ho avuto l’occasione di imparare ad ammirarla immensamente come artista ed essere umano. Blumhouse è una forza della natura creativa e sono certa che Scarpetta arriverà sullo schermo in un modo fantastico. Dire che sono elettrizzata è dir poco e sono certa che anche i miei lettori proveranno lo stesso.

Che ne pensate della scelta di Nicole Kidman come star della serie su Kay Scarpetta?

Fonte: Deadline