Nicole Kidman collaborerà nuovamente con HBO per realizzare una nuova miniserie tratta da The Perfect Nanny, romanzo scritto da Leila Slimani.

A recitare negli episodi accanto alla star australiana ci sarà Maya Erskine, co-creatrice e co-protagonista di Pen15, che si occuperà anche della sceneggiatura dell’adattamento per il piccolo schermo, prodotto da Legendary Entertainment in collaborazione con la tv via cavo HBO.

Al centro della trama ci sarà una tata apparentemente perfetta che va a lavorare per una coppia con due bambini, ma la sua personalità speranzosa diventa progressivamente qualcosa di sinistro.

La storia è ispirata a dei fatti realmente accaduti nel 2012 e affronta tematiche come razzismo e divisioni legate alle classi sociali.

Nicole sarà coinvolta nel progetto anche come produttrice, come accaduto in occasione di Big Little Lies e The Undoing.

La star australiana è attualmente impegnata nelle riprese di un altro progetto teleisivo: Lioness, una serie targata Paramount+ che sarà interpretata e prodotta da Zoe Saldana. Erskine, invece, sta completando il lavoro previsto per la serie Mr. & Mrs. Smith, accanto a Donald Glover.

Che ne pensate? Guarderete The Perfect Nanny con Nicole Kidman e Maya Erskine?

Fonte: Deadline